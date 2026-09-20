Motoristas podem ver o trânsito de Salvador ao vivo; veja como acessar

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Quem precisa enfrentar o trânsito de Salvador ganhou uma nova ferramenta para acompanhar as condições das ruas antes de sair de casa. A Transalvador disponibilizou o acesso público às câmeras de monitoramento do trânsito, permitindo que motoristas acompanhem, em tempo real, o movimento em diferentes vias da capital.

O recurso pode ser consultado pelo celular ou computador e ajuda o condutor a verificar possíveis congestionamentos antes de escolher o caminho.

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Como ver o trânsito de Salvador ao vivo?

Para acessar as imagens, o motorista precisa entrar no portal oficial da Transalvador pelo navegador do celular ou computador.

Na página principal, basta procurar pela opção “Veja ao Vivo”. O usuário terá acesso ao mosaico com imagens das câmeras instaladas em diferentes corredores de tráfego da cidade.

O sistema foi desenvolvido para facilitar consultas rápidas e pode ser utilizado em smartphones.

Recurso ajuda a evitar congestionamentos

De acordo com a Transalvador, a ferramenta permite que o motorista tenha mais autonomia na hora de definir o trajeto.

As imagens podem ajudar na identificação de situações que costumam provocar congestionamentos, como acidentes, obras e fluxo intenso de veículos nos horários de pico.

“A proposta é usar a tecnologia a favor do cidadão, permitindo que ele tome decisões mais assertivas sobre o seu trajeto antes mesmo de colocar o carro na rua”, destaca a equipe técnica da autarquia municipal.

Trânsito de Salvador - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

Quem monitora as câmeras?

O acompanhamento das imagens é realizado pelo Núcleo de Operações Assistidas (NOA), responsável pelo monitoramento das condições do trânsito em Salvador.

A estrutura funciona 24 horas por dia, acompanhando o fluxo de veículos e coordenando ações dos agentes que atuam nas ruas.

O núcleo também presta informações atualizadas com o objetivo de auxiliar na fluidez do trânsito da capital baiana.

Ferramenta pode ajudar no trânsito de Salvador

A disponibilização das imagens permite que os próprios motoristas tenham acesso antecipado às condições de diferentes pontos da cidade.

Com a consulta antes do deslocamento, a expectativa é que os condutores possam buscar caminhos alternativos quando identificarem retenções ou outros problemas nas vias.

A medida também amplia o acesso às informações sobre o trânsito e pode contribuir para uma distribuição mais equilibrada do fluxo de veículos pela cidade.