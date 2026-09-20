Chuva segue em Salvador durante a semana? Confira a previsão do tempo

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Salvador deve começar a semana com chuva e instabilidade, mas a previsão indica mudança nas condições do tempo a partir de terça-feira, 22.



Segundo a Climatempo, há possibilidade de pancadas neste domingo, 20, e na segunda-feira (21). Depois, a tendência é de tempo mais firme até sexta-feira, 25.

Domingo tem alta chance de chuva

Neste domingo, 20, o sol aparece entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva pela manhã e à noite. As temperaturas variam entre 21°C e 29°C, e a possibilidade de chuva chega a 96%, com acumulado estimado em 10 milímetros.

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Os ventos sopram de sudeste, com velocidade média de 20 km/h e rajadas de até 39 km/h. A umidade relativa do ar deve ficar entre 69% e 86%.





Segunda-feira ainda será chuvosa

Na segunda-feira, 21, a instabilidade deve continuar. A previsão aponta sol com chuva pela manhã e redução da nebulosidade durante a tarde. À noite, o céu deve apresentar poucas nuvens.

Os termômetros devem marcar entre 22°C e 30°C, com 91% de possibilidade de chuva e acumulado previsto de 8,4 milímetros.

Tempo fica mais firme a partir de terça

A partir de terça-feira, 22, a previsão indica tempo mais estável em Salvador, com sol entre algumas nuvens e sem expectativa de chuva. As temperaturas devem variar entre 22°C e 30°C.

Na quarta-feira, 23, o cenário permanece semelhante, com sol entre algumas nuvens e ausência de chuva prevista. A mínima será de 24°C e a máxima pode chegar a 29°C.

Na quinta-feira, 24, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado, mas sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 25°C e 28°C.

Já na sexta-feira, 25, o tempo deve continuar firme, com sol e algumas nuvens. A previsão aponta mínima de 25°C e máxima de 28°C.