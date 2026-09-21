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LUTO

Morre Marcílio Bastos, ex-secretário de Manutenção de Salvador

Até o momento, a causa da morte não foi informada pela família

Ane Catarine
Por
Ex-secretário Marcílio Bastos
Ex-secretário Marcílio Bastos - Foto: Max Haack/Secom PMS
Eleições 2026

O ex-secretário de Manutenção de Salvador, Marcílio Bastos, morreu nesta segunda-feira, 21. A informação foi confirmada pelo irmão dele, Marcelo Bastos, em uma publicação nas redes sociais.

A causa e as circunstâncias da morte, no entanto, não foram informadas pela família. Também não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

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Trajetória

Marcílio Bastos teve passagens por diferentes órgãos da Prefeitura de Salvador. Na gestão do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), atuou como diretor da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) e na Diretoria de Manutenção da Infraestrutura Urbana.

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Já na gestão do atual prefeito Bruno Reis (União Brasil), Marcílio foi secretário de Manutenção e também ocupou o cargo de assessor especial IV da Secretaria de Governo, pasta comandada por Cacá Leão (PP).

Ao comunicar a morte do irmão, Marcelo destacou a trajetória pessoal de Marcílio e o descreveu como um homem de princípios, fé e família.

“Marcílio Bastos não foi apenas um homem de realizações. Foi um homem de princípios, de fé, de família e de amor. Um homem honrado”, escreveu.

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