Morre Marcílio Bastos, ex-secretário de Manutenção de Salvador

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O ex-secretário de Manutenção de Salvador, Marcílio Bastos, morreu nesta segunda-feira, 21. A informação foi confirmada pelo irmão dele, Marcelo Bastos, em uma publicação nas redes sociais.

A causa e as circunstâncias da morte, no entanto, não foram informadas pela família. Também não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

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Trajetória

Marcílio Bastos teve passagens por diferentes órgãos da Prefeitura de Salvador. Na gestão do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), atuou como diretor da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal) e na Diretoria de Manutenção da Infraestrutura Urbana.

Já na gestão do atual prefeito Bruno Reis (União Brasil), Marcílio foi secretário de Manutenção e também ocupou o cargo de assessor especial IV da Secretaria de Governo, pasta comandada por Cacá Leão (PP).

Ao comunicar a morte do irmão, Marcelo destacou a trajetória pessoal de Marcílio e o descreveu como um homem de princípios, fé e família.