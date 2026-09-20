VÍDEO: Casal morre em acidente com jet ski e lancha na Marina de Aratu

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Um acidente marítimo envolvendo um jet ski e uma lancha, na Marina de Aratu, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, deixou dois mortos e uma pessoa ferida, na noite deste sábado, 19.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que as vítimas fatais foram identificadas como Felipe Cunha de Jesus, de 35 anos, e Alessandra Azevedo Ribeiro, de 30. Com o impacto, ocupantes do veículo foram arremessados no mar, causando o óbito ainda no local.

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Uma terceira pessoa ficou gravemente ferida, recebeu os primeiros socorros e, em seguida, foi encaminhada para uma unidade hospitalar da região, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

A Capitania dos Portos da Bahia isolou a área para iniciar os procedimentos periciais. Agora, um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) irá apurar as circunstâncias do acidente.

Quem eram as vítimas?

Felipe Cunha, o piloto do jet ski, era head comercial e uma empresa de cartão e especialista em crédito consignado há mais de 15 anos. Além disso, torcia para o Esporte Clube Vitória.

Já Alessandra acompanhava ele na garupa da moto aquática. Ela era enfermeira e torcedora do Esporte Clube Bahia.

Felipe e Alessandra - Foto: Reprodução

A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) apura as causas do acidente. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências são realizadas para o esclarecimento dos fatos.

O Portal A Tarde tentou contato com demais órgãos oficiais, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.