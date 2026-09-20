Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

BAHIA

VÍDEO: Casal morre em acidente com jet ski e lancha na Marina de Aratu

Uma terceira pessoa ficou gravemente ferida e foi encaminhada para um hospital

Luiza Nascimento
Por
Acidente com jet ski na Marina de Aratu
Acidente com jet ski na Marina de Aratu - Foto: Reprodução

Um acidente marítimo envolvendo um jet ski e uma lancha, na Marina de Aratu, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, deixou dois mortos e uma pessoa ferida, na noite deste sábado, 19.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que as vítimas fatais foram identificadas como Felipe Cunha de Jesus, de 35 anos, e Alessandra Azevedo Ribeiro, de 30. Com o impacto, ocupantes do veículo foram arremessados no mar, causando o óbito ainda no local.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Uma terceira pessoa ficou gravemente ferida, recebeu os primeiros socorros e, em seguida, foi encaminhada para uma unidade hospitalar da região, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

A Capitania dos Portos da Bahia isolou a área para iniciar os procedimentos periciais. Agora, um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) irá apurar as circunstâncias do acidente.

Leia Também:

OPERAÇÃO SWALLOW

Suspeitos de tráfico e homicídios têm R$ 5 milhões bloqueados na Bahia
Suspeitos de tráfico e homicídios têm R$ 5 milhões bloqueados na Bahia imagem

BAHIA

Nina Rodrigues: patrono do IML da Bahia tem legado de pioneirismo e racismo científico
Nina Rodrigues: patrono do IML da Bahia tem legado de pioneirismo e racismo científico imagem

POLÍCIA

Homem morre após confronto com policiais militares
Homem morre após confronto com policiais militares imagem

Quem eram as vítimas?

Felipe Cunha, o piloto do jet ski, era head comercial e uma empresa de cartão e especialista em crédito consignado há mais de 15 anos. Além disso, torcia para o Esporte Clube Vitória.

Já Alessandra acompanhava ele na garupa da moto aquática. Ela era enfermeira e torcedora do Esporte Clube Bahia.

Felipe e Alessandra
Felipe e Alessandra - Foto: Reprodução

A 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) apura as causas do acidente. Guias para perícia e remoção foram expedidas. Diligências são realizadas para o esclarecimento dos fatos.

O Portal A Tarde tentou contato com demais órgãos oficiais, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Acidente marítimo jet ski Marina de Aratu

Relacionadas

Mais lidas