Gincana antirracista em Simões Filho mobiliza alunos em ação social

Uma visita à instituição Casa de Convivência Renovação marcou uma das atividades realizadas por alunos da Escola Municipal Bárbara Andréa Brites do Carmo, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. A ação ocorreu após a realização de uma Gincana Antirracista promovida pela unidade escolar e teve como objetivo aproximar os estudantes de iniciativas de solidariedade e responsabilidade social.

Durante a visita, alunos e professores entregaram alimentos e roupas arrecadados pelas equipes que participaram da gincana. A experiência também proporcionou aos estudantes um momento de convivência e aprendizado a partir do contato com a instituição, que é voltada para atividades de assistência psicossocial e à saúde mental.

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Segundo a gestora da escola, Neilza da Silva Paranaguá, a atividade buscou ir além da arrecadação de donativos. “Mais do que uma arrecadação, essa ação foi uma verdadeira lição de empatia, respeito, solidariedade e compromisso com o próximo. Nossos alunos mostraram que pequenas atitudes podem transformar vidas e que educar também é ensinar a cuidar, acolher e fazer a diferença”, afirmou.

A escola informou que a proposta era trabalhar com os estudantes valores como empatia, solidariedade e responsabilidade social, incentivando a participação em ações voltadas à comunidade. A atividade também foi apresentada como parte de um trabalho pedagógico contínuo, que relaciona a formação dos alunos ao respeito às diferenças e ao combate a diferentes formas de preconceito.

A visita integrou as ações desenvolvidas após a Gincana Antirracista, realizada durante a semana do Dia dos Estudantes. A programação reuniu atividades como o Mural da Diversidade, Quiz da Diversidade, apresentações sobre culturas africanas e indígenas e ações relacionadas à beleza negra e à identidade.

As equipes participantes receberam nomes de personalidades e símbolos ligados à cultura e à história afro-brasileira e indígena, como Maria Bernadete, Preta Gil, Zumbi dos Palmares, Edson Gomes, Elza Soares, Alcione, Lázaro Ramos, Margareth Menezes, Gilberto Gil, Dandara, Maria Felipa e Pataxós.

As equipes “Preta Gil”, no turno matutino, e “Pataxós”, no vespertino, foram as vencedoras da competição. Para além das provas, a escola buscou utilizar a gincana para estimular discussões sobre diversidade, racismo, identidade e respeito.

De acordo com a gestora, iniciativas de solidariedade e ações antirracistas são trabalhadas de maneira transversal no projeto pedagógico da unidade, por meio do currículo, de debates, leituras, produções artísticas, projetos comunitários e atividades de convivência.

“Ações como essas não ficam restritas a eventos ou datas comemorativas, mas fazem parte do cotidiano e dos princípios do projeto pedagógico da escola”, afirmou Neilza.