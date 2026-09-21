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SAÚDE

VLT da Calçada terá exames e consultas gratuitos; veja como participar

Estratégia acontece entre 8h e 16, até quarta-feira, 22

Luiza Nascimento
Por
Feira Saúde Mais Perto
Feira Saúde Mais Perto - Foto: Jeane Abreu/GOVBA

Usuários da estação do VLT da Calçada, em Salvador, terão acesso a uma série de exames e consultas gratuitos até quarta-feira, 22. No local, acontece, das 8h às 16h, a Feira Saúde Mais Perto, com o intuito de ampliação do acesso da população a serviços de saúde.

A feira disponibiliza mais de 2 mil vagas e tem expectativa de alcançar cerca de 5 mil atendimentos nos dois dias de mobilização. O fluxo começa com a triagem e a distribuição de senhas, com prioridade para situações clínicas que exigem maior atenção.

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A iniciativa oferece:

  • Ultrassonografias;
  • eletrocardiogramas;
  • exames laboratoriais;
  • consultas ginecológicas;
  • preventivo;
  • atendimento odontológico;
  • vacinação de rotina.

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Como participar?

Para ter acesso aos serviços, é necessário apresentar RG, CPF, Cartão SUS e requisição médica para os exames. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

A estrutura conta com quatro salas de ultrassonografia, destinadas a exames de tireoide, vias urinárias e regiões abdominal e pélvica, além de um setor para eletrocardiogramas. Os laudos são disponibilizados no mesmo dia e, quando necessário, os pacientes podem receber encaminhamento para cirurgia ou acompanhamento especializado.

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Tags

calçada Salvador VLT da Calçada

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