Testemunhas de Jeová mudam regra sobre doação de sangue; entenda

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As Testemunhas de Jeová anunciaram uma mudança na orientação sobre o uso de sangue. A partir de agora, os fiéis poderão decidir, de acordo com a própria consciência, se aceitam ou doam determinados componentes do sangue.

A nova orientação foi divulgada na última sexta-feira, 18, pelo porta-voz internacional do grupo, Paul Gillies.

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A mudança permite que os integrantes da congregação decidam sobre a doação e o uso de hemácias, leucócitos, plasma e plaquetas.

Transfusão de sangue total continua proibida

Apesar da nova orientação, a proibição relacionada à transfusão de sangue total permanece.

Segundo Gillies, cada integrante deve avaliar individualmente se deseja doar sangue quando a finalidade for fornecer componentes ou frações para outra pessoa.

"Cada Testemunha deve decidir se vai ou não doar sangue com o propósito claramente expresso de fornecer componentes ou frações para uso por outra pessoa"

A flexibilização anunciada agora amplia uma mudança que já havia começado anteriormente, mas que não incluía os quatro principais componentes do sangue.

Pessoa doando sangue - Foto: Divulgação | Magnific

Mudança anterior envolvia o próprio paciente

Em março deste ano, as Testemunhas de Jeová já haviam permitido procedimentos envolvendo o próprio sangue do paciente.

Entre as práticas autorizadas estavam a coleta, armazenamento e posterior utilização do sangue no mesmo paciente.

A nova orientação amplia esse entendimento ao permitir que cada fiel avalie individualmente decisões relacionadas aos componentes do sangue.

Decisão passa a ser individual

De acordo com Paul Gillies, a posição das Testemunhas de Jeová sobre o sangue continua relacionada à crença de que ele possui caráter sagrado.

"O sangue continua sendo sagrado para as Testemunhas de Jeová, que seguem vendo a vida e o sangue como presentes especiais de Deus"

A justificativa apresentada pelo grupo considera que a Bíblia trata do sangue de maneira geral, mas não estabelece orientações específicas sobre a utilização de suas partes e frações.

Diante dessa ausência de uma orientação mais detalhada para esses casos, a decisão passa a ser considerada uma questão de consciência individual.

Congregações não interferem nas escolhas

Gillies também afirmou que as congregações não devem interferir nas decisões pessoais tomadas pelos fiéis nesse tipo de situação.

"As congregações não se intrometem em decisões pessoais que cabem à consciência individual".

O porta-voz também agradeceu aos profissionais de saúde que respeitam as escolhas feitas pelas Testemunhas de Jeová durante tratamentos médicos.

"Somos gratos aos muitos médicos habilidosos e compassivos que oferecem um bom atendimento e respeitam nossos desejos pessoais quando o assunto envolve sangue"