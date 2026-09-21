Noite de sono mal dormida? Saiba o que fazer no dia seguinte

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Cerca de 72% dos brasileiros enfrentam doenças relacionadas ao sono, segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Além do cansaço, uma noite de sono ruim pode interferir na concentração, no humor, na capacidade de realizar atividades e até aumentar o risco de acidentes.

Quando não é possível compensar a noite perdida com mais horas de descanso durante o dia, algumas medidas podem ajudar a enfrentar a rotina. A ideia é evitar que o cansaço comprometa ainda mais o funcionamento do organismo e preservar o sono da noite seguinte.

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Quais são os riscos de uma noite mal dormida?

A falta de sono pode afetar diferentes funções do organismo. Um estudo publicado em 2011 no periódico Neuropsychiatric Disease and Treatment, intitulado The societal costs of insomnia (Os custos sociais da insônia), aponta impactos da insônia sobre aspectos físicos e mentais.

Entre os efeitos associados à má qualidade do sono estão:

Redução das habilidades cognitivas, como atenção e concentração;

Prejuízos nas funções psicomotoras, que podem comprometer a realização de determinadas atividades;

Aumento da fadiga ao longo do dia;

Alterações no humor;

Piora da qualidade de vida;

Maior risco de acidentes de trânsito e de trabalho;

Aumento da ocorrência de quedas e fraturas entre idosos.

Quando a dificuldade para dormir se torna recorrente, os impactos podem ser ainda maiores. O estudo também relaciona a insônia crônica ao aumento do uso de ansiolíticos e medicamentos utilizados para induzir o sono.

O que fazer depois da insônia?

Apesar do cansaço, tentar transformar o dia seguinte em um período de pouca atividade pode não ser a melhor estratégia para recuperar o sono. Manter a rotina e incluir atividades físicas e mentais ao longo do dia pode contribuir para que o organismo acumule novamente a necessidade de descanso.

Mas isso não significa ignorar os sinais do corpo. Atividades que exigem atenção redobrada, como dirigir ou operar máquinas, devem ser evitadas quando a sonolência estiver comprometendo a capacidade de reação e concentração.

O objetivo é chegar ao período noturno com o organismo preparado para descansar, sem alterar excessivamente os horários habituais de sono.

Quando pedir ajudar?

Uma noite mal dormida pode acontecer eventualmente e não significa, por si só, que exista um problema de saúde. A preocupação aumenta quando a dificuldade para dormir passa a acontecer com frequência ou começa a interferir na rotina.

Nesses casos, a orientação é buscar avaliação médica para identificar as possíveis causas e definir o tratamento adequado, principalmente quando a insônia persiste por longos períodos.