Itabuna inicia construção de plano que vai orientar educação até 2037

Itabuna, no Sul da Bahia, iniciou em setembro o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) para o período de 2027 a 2037. A construção do documento reúne representantes das redes pública e particular de ensino, instituições de educação superior, estudantes, professores, gestores, conselhos, sindicatos, movimentos sociais e outros segmentos da sociedade civil.

O objetivo é estabelecer diretrizes, metas e prioridades para a educação do município na próxima década. A proposta deverá contemplar diferentes etapas e modalidades de ensino, além de aspectos relacionados à inclusão, formação dos estudantes, participação social e investimentos na área.

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A abertura do processo ocorreu no auditório do Centro Universitário UNEX, no centro de Itabuna, com participação de representantes do Fórum Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Educação e do Núcleo Territorial de Educação Litoral Sul (NTE-5), além de instituições de ensino superior.

Durante o encontro, a participação da comunidade escolar e da sociedade foi apontada como uma das principais etapas para a construção do documento. A intenção é que professores, estudantes, familiares, gestores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais possam contribuir com a definição das necessidades e prioridades educacionais do município.

Representantes das redes de ensino também defenderam a integração entre os diferentes segmentos. “Educação não tem rede e é preciso que todos defendamos o mesmo propósito de construir uma educação inclusiva, plural e participativa para que se vençam os desafios e as necessidades educacionais e de formação dos nossos estudantes”, afirmou a professora Miralva Moitinho, representante da rede particular de ensino médio e superior.

A elaboração do novo PME também marca a continuidade do planejamento educacional de Itabuna. O plano anterior, referente ao período de 2016 a 2026, foi encerrado em agosto de 2025.

Além das discussões sobre as metas para os próximos dez anos, o encontro contou com apresentações culturais. Estudantes da Escola de Talentos da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) apresentaram uma esquete sobre os significados do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Plano Municipal de Educação (PME).

Também participaram da programação um grupo de alunas da Escola Municipal de Dança Railda Prudente e uma estudante e uma professora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Itabuna.