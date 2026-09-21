EDUCAÇÃO
Itabuna inicia construção de plano que vai orientar educação até 2037
Participação da comunidade escolar marca elaboração do Plano Municipal de Educação
Itabuna, no Sul da Bahia, iniciou em setembro o processo de elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) para o período de 2027 a 2037. A construção do documento reúne representantes das redes pública e particular de ensino, instituições de educação superior, estudantes, professores, gestores, conselhos, sindicatos, movimentos sociais e outros segmentos da sociedade civil.
O objetivo é estabelecer diretrizes, metas e prioridades para a educação do município na próxima década. A proposta deverá contemplar diferentes etapas e modalidades de ensino, além de aspectos relacionados à inclusão, formação dos estudantes, participação social e investimentos na área.
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A abertura do processo ocorreu no auditório do Centro Universitário UNEX, no centro de Itabuna, com participação de representantes do Fórum Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Educação e do Núcleo Territorial de Educação Litoral Sul (NTE-5), além de instituições de ensino superior.
Durante o encontro, a participação da comunidade escolar e da sociedade foi apontada como uma das principais etapas para a construção do documento. A intenção é que professores, estudantes, familiares, gestores, coordenadores pedagógicos e demais profissionais possam contribuir com a definição das necessidades e prioridades educacionais do município.
Representantes das redes de ensino também defenderam a integração entre os diferentes segmentos. “Educação não tem rede e é preciso que todos defendamos o mesmo propósito de construir uma educação inclusiva, plural e participativa para que se vençam os desafios e as necessidades educacionais e de formação dos nossos estudantes”, afirmou a professora Miralva Moitinho, representante da rede particular de ensino médio e superior.
A elaboração do novo PME também marca a continuidade do planejamento educacional de Itabuna. O plano anterior, referente ao período de 2016 a 2026, foi encerrado em agosto de 2025.
Além das discussões sobre as metas para os próximos dez anos, o encontro contou com apresentações culturais. Estudantes da Escola de Talentos da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) apresentaram uma esquete sobre os significados do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Plano Municipal de Educação (PME).
Também participaram da programação um grupo de alunas da Escola Municipal de Dança Railda Prudente e uma estudante e uma professora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Itabuna.