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Suspeito de atacar uma mulher no tórax com uma faca é preso em Camaçari

O homem teria atacdo por motivo de ciumes

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Suspeito de atacar uma mulher no tórax com uma faca é preso em Camaçari
Foto: Ascom | PM-BA

Um homem de 37 anos foi preso suspeito de tentar matar a companheira, de 33, a facadas na tarde de segunda-feira, 21, dentro de um apartamento em um condomínio no bairro Ponto Certo, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Militar, o homem teria atacado a companheira com golpes de faca, atingindo a vítima no tórax e no rosto.

Ela foi socorrida para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e permanece sob cuidados. O estado de saúde é considerado estável, sem risco de morte.

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Suspeito foi localizado pela PM

Após buscas na região, policiais militares localizaram o suspeito e o encaminharam para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Conforme informações registradas pela polícia, o ataque teria sido motivado por ciúmes. A circunstância ainda será apurada pelas autoridades.


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Filhos presenciaram o ataque

Ainda segundo a ocorrência, os filhos do casal presenciaram o crime. Após o ataque, eles foram acolhidos inicialmente por vizinhos e, posteriormente, entregues a familiares.

O caso foi registrado e seguirá sob investigação das autoridades competentes.

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Tags

camaçari polícia militar suspeito

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