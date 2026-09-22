Fraude em licitações de cidade baiana gera bloqueio de R$ 13 milhões

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Fraude em licitações, corrupção e desvio de recursos públicos federais, vinculados a contratações realizadas pelo município de Santa Cruz Cabrália, no Extremo Sul da Bahia, estão sendo alvo da Operação Linha do Tempo, deflagrada pela Polícia Federal e Controladoria-Geral da União (CGU), com apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil da Bahia, nesta terça-feira, 22.

A Justiça Federal autorizou bloqueio e sequestro de R$ 13 milhões em bens e valores. A investigação apura a atuação suspeitos de integrar a associação criminosa voltada à prática dos crimes citados.

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Toda a apuração teve início a partir de análises técnicas que identificaram indícios de direcionamento de certames, superfaturamento contratual e utilização de empresas para simulação de concorrência em procedimentos licitatórios.

13 mandados estão foram cumpridos

A ação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e nos seguintes estados da Bahia:

Santa Cruz Cabrália (4);

Porto Seguro (1);

Jaguaquara (5);

Itabuna (1).

As apurações envolvem contratos custeados com recursos federais destinados a ações emergenciais, à aquisição de mobiliário e a equipamentos escolares, além da compra de playgrounds para a rede municipal de ensino.

Os elementos reunidos até o momento apontam para possíveis irregularidades na condução dos procedimentos licitatórios, com favorecimento de empresas previamente ajustadas, indícios de superfaturamento e pagamentos por objetos supostamente não integralmente entregues.

Todo o material apreendido passará por uma análise pericial e investigativa, no intuito de aprofundar a apuração, identificar outros envolvidos e dimensionar integralmente os prejuízos eventualmente causados aos cofres públicos.