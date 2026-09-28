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ELEIÇÕES 2026

Lula comenta boato sobre Flávio e Nossa Senhora: “Não sei se é fake”

Candidato à reeleição, presidente lembrou histórico da direita com a santa

Ane Catarine
Por
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou no último domingo (27) que “não sabia se era fake news” a informação de que Flávio Bolsonaro (PL), seu principal adversário na disputa pela Presidência, tiraria de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

A declaração foi dada durante entrevista à TV Band, após o tema ganhar força nas redes sociais.

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Na ocasião, o petista aproveitou para defender o título da santa e levantar a bandeira do respeito às religiões.

“Eu não sei se foi fake news. O dado concreto é que isso está na rede social muito forte. Como já teve a experiência de terem chutado. Quero dizer que ela vai ser a Padroeira e quero que todas as religiões se respeitem”, afirmou.

Lula fez referência ao episódio conhecido como “chute na santa”, ocorrido em 1995, quando um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus deu pontapés em uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e fez declarações ofensivas sobre a santa.

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Flávio nega informação

A informação sobre uma suposta intenção de Flávio de retirar o título de Padroeira do Brasil foi negada pelo próprio candidato.

“Isso é uma grande mentira, não tem pé nem cabeça, não existe projeto nesse sentido”, disse Flávio em vídeo publicado na última quinta-feira, 24.

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eleições 2026 Flávio Boslonaro Lula

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