Sob pressão, Flávio decide participar pela 1° vez de debate eleitoral

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O senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), mudou a estratégia de campanha e decidiu participar do debate da TV Globo, marcado para a próxima quinta-feira, 1º, independentemente da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A postura contrasta com a adotada em outros debates, quando Flávio não compareceu sob o argumento de que Lula também estaria ausente.

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A decisão de comparecer ao debate foi anunciada por Flávio durante agenda de campanha em Goiânia (GO), no último domingo, 27.

“Vou para esse debate só para desmascarar esse mentiroso, esse assassino da esperança do Brasil”, disse Flávio.

Flávio sob pressão após fake news sobre Nossa Senhora

A mudança de estratégia ocorre após a campanha bolsonarista enfrentar uma crise em torno de uma informação falsa sobre Nossa Senhora Aparecida.

Flávio foi associado a um suposto movimento para retirar da santa o título de Padroeira do Brasil.

Mesmo tendo desmentido essa possibilidade, o assunto continuou circulando nas redes sociais e passou a fazer parte da disputa pelo eleitorado católico.

Nesse cenário, a participação no debate abre para Flávio uma oportunidade de ampliar a exposição na reta final da campanha e responder diretamente aos temas que vêm pressionando a candidatura.

Voto útil

Além disso, a campanha pretende usar o espaço do debate para reforçar o pedido de voto útil entre eleitores de direita, fixar o número do candidato e apresentar Flávio como uma alternativa a Lula.

Lula e Flávio não participaram de debates

Até o momento, Lula e Flávio não participaram de nenhum debate presidencial no primeiro turno.

O encontro da Band, realizado anteriormente, contou com a presença dos candidatos Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), enquanto debates posteriores foram cancelados após a ausência dos dois principais nomes da disputa.