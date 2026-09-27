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Flávio Dino derruba decisão de André Mendonça sobre post de humorista

Publicação havia sido retirada por determinação do TSE após pedido apresentado por Flávio Bolsonaro

Alice Paulilo
Por
Flávio Dino derruba decisão de Mendonça sobre humorista
Flávio Dino derruba decisão de Mendonça sobre humorista - Foto: Gustavo Moreno | STF
Eleições 2026

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), derrubou a decisão de André Mendonça, colega de Corte, sobre a retirada de um post do humorista Antônio Tabet das redes sociais, neste domingo, 27.

A publicação de Tabet, feita na quinta-feira, 24, ironizava os boatos de uma possível articulação comandada por Flávio Bolsonaro (PL), em um eventual mandato presidencial, para retirar o posto de padroeira do Brasil de Nossa Senhora de Aparecida.

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“A família miliciana odeia tanto mulher preta, que resolveu atacar Nossa Senhora Aparecida”, dizia a publicação, sem citar nenhum membro da família Bolsonaro.

Flávio pediu derrubada de post

Candidato ao Planalto, o senador Flavio Bolsonaro acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conseguindo uma liminar para derrubar a publicação.

O ministro André Mendonça, membro do colégio eleitoral, acatou a decisão.

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Ao derrubar a determinação, Dino pontuou que candidatos e apoiadores devem ter direito a liberdade de expressão durante o processo eleitoral, pontuando também a livre manifestação acerca da legislação que garante o título de padroeira do Brasil à Nossa Senhora de Aparecida.

Dino ainda disse que não há, até o momento, existência de elementos que comprovem que a publicação de Tabet possuía elementos ilícitos, garantindo o devido processo legal.

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Tags

André Mendonça Flávio Dino humorista post

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