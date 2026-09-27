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ELEIÇÕES

Jerônimo deseja boa recuperação a Roberta Roma após infarto

Deputada sofreu infarto durante agenda de campanha

Cássio Moreira
Por
Jerônimo Rodrigues presta solidariedade a Roberta Roma
Jerônimo Rodrigues presta solidariedade a Roberta Roma - Foto: Divulgação
Eleições 2026

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) usou as redes sociais, neste domingo, 27, para desejar boa recuperação para a deputada federal Roberta Roma (PL).

A parlamentar está internada após sofrer um infarto, durante agenda de campanha no interior da Bahia, no sábado, 26. A parlamentar se encontra estável, sob observação médica.

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“Desejo saúde e o pronto restabelecimento da deputada Roberta Roma. Que Deus a abençoe e lhe dê forças para seguir sua caminhada”, escreveu Jerônimo Rodrigues no X, antigo Twitter.

O que aconteceu com Roberta Roma?

Roberta Roma passou mal durante um evento de campanha em Cruz das Almas, no interior baiano, neste sábado, 26. A parlamentar, esposa do ex-ministro João Roma, foi atendida e transferida para Salvador.

A deputada passou por um procedimento de cateterismo, sem obstruções graves.

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eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues

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