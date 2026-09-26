Roberta Roma é hospitalizada após sentir dor no peito na Bahia

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A deputada federal Roberta Roma (PL), candidata à reeleição, sentiu uma dor no peito na manhã deste sábado, 26, antes de uma agenda de campanha em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano.

Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu atendimento médico e permanece sob observação.

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Segundo nota publicada pela equipe da candidata nas redes sociais, Roberta passou por eletrocardiograma e exames para avaliar marcadores cardíacos.

Os resultados iniciais não apresentaram alterações significativas. Neste momento, o quadro dela é estável.

De acordo com informações da equipe médica, as características da dor podem estar relacionadas a um possível quadro de estafa, considerando a rotina intensa de campanha e as poucas horas de sono nas últimas noites.

Veja a equipe médica comentando o caso:

Após o atendimento inicial em Cruz das Almas, a deputada será transferida para Salvador, onde fará exames mais específicos para investigar a origem da dor.

A TARDE entrou em contato com a assessoria de Roberta Roma para saber se a transferência para Salvador já foi realizada e obter mais informações sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.