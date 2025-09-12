Roberta Roma aposta na anistia após condenação de Bolsonaro

Deputada federal Roberta Roma (PL) lamentou prisão de Bolsonaro - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A deputada federal Roberta Roma (PL) não se surpreendeu com a condenação de Jair Bolsonaro (PL). Para a parlamentar, o julgamento que ocorreu na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) já tinha “cartas marcadas” e agora os aliados do ex-presidente devem focar na aprovação da anistia no Congresso Nacional.

“A gente viu um julgamento que já tinha cartas marcadas, infelizmente é muito triste. Vamos tentar agora na Câmara aprovar a anistia, o que a direita pede, e eu acredito que vai ter muita negociação ainda”, afirmou a deputada em entrevista ao Portal A TARDE.

Ela é uma das representantes da classe política presente no 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que se encerra no Palecete Tira-Chapéu, Centro Histórico de Salvador, nesta sexta-feira, 12.

Na ocasião, a esposa de João Roma, ex-ministro e presidente do Partido Liberal (PL) na Bahia, admitiu que não vai ser fácil aprovar a medida que pode perdoar os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, e por consequência o ex-presidente.

“Essa anistia já tá na mesa do presidente Lula Mota, já tem um mês. Vinha sendo discutindo, tentando chegar a um ponto em comum. Eu acredito que na próxima semana vai ser pautada, pelo menos. A gente não sabe o resultado, mas pautada com certeza vai ser”, afirmou.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

3ª edição do IbradeS

Esta terceira edição do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade tem como tema central "A Bahia e o Brasil na COP30: Desafios e Oportunidades", com grande aderência do público, formado por juristas, empresários, políticos e pesquisadores. O evento é uma realização do IbradeS, em parceria com a ACB e o LIDE Bahia e ocorre até esta sexta-feira, 12.

Por meio da reunião de autoridades, representantes do universo jurídico e empresarial, o evento promove reflexões, trocas de ideias e busca de soluções que impactem diretamente a sociedade, alinhando-se às demandas atuais de sustentabilidade e do desenvolvimento responsável.