Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

"CARTAS MARCADAS"

Roberta Roma aposta na anistia após condenação de Bolsonaro

Parlamentar admitiu que não vai ser fácil aprovar medida no Congresso Nacional

Cássio Moreira e Anderson Ramos

Por Cássio Moreira e Anderson Ramos

12/09/2025 - 11:37 h
Deputada federal Roberta Roma (PL) lamentou prisão de Bolsonaro
Deputada federal Roberta Roma (PL) lamentou prisão de Bolsonaro -

A deputada federal Roberta Roma (PL) não se surpreendeu com a condenação de Jair Bolsonaro (PL). Para a parlamentar, o julgamento que ocorreu na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) já tinha “cartas marcadas” e agora os aliados do ex-presidente devem focar na aprovação da anistia no Congresso Nacional.

“A gente viu um julgamento que já tinha cartas marcadas, infelizmente é muito triste. Vamos tentar agora na Câmara aprovar a anistia, o que a direita pede, e eu acredito que vai ter muita negociação ainda”, afirmou a deputada em entrevista ao Portal A TARDE.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ela é uma das representantes da classe política presente no 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que se encerra no Palecete Tira-Chapéu, Centro Histórico de Salvador, nesta sexta-feira, 12.

Leia Também:

Eduardo sugere envio de caças dos EUA ao Brasil após condenação de Bolsonaro
Bolsonaro só poderá disputar eleições após 100 anos de idade; entenda
Moraes: "Não cabe indulto nem anistia a crimes contra a democracia"
Apesar de avanço, ainda não há acordo para pautar anistia no Congresso

Na ocasião, a esposa de João Roma, ex-ministro e presidente do Partido Liberal (PL) na Bahia, admitiu que não vai ser fácil aprovar a medida que pode perdoar os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, e por consequência o ex-presidente.

“Essa anistia já tá na mesa do presidente Lula Mota, já tem um mês. Vinha sendo discutindo, tentando chegar a um ponto em comum. Eu acredito que na próxima semana vai ser pautada, pelo menos. A gente não sabe o resultado, mas pautada com certeza vai ser”, afirmou.

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

3ª edição do IbradeS

Esta terceira edição do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade tem como tema central "A Bahia e o Brasil na COP30: Desafios e Oportunidades", com grande aderência do público, formado por juristas, empresários, políticos e pesquisadores. O evento é uma realização do IbradeS, em parceria com a ACB e o LIDE Bahia e ocorre até esta sexta-feira, 12.

Por meio da reunião de autoridades, representantes do universo jurídico e empresarial, o evento promove reflexões, trocas de ideias e busca de soluções que impactem diretamente a sociedade, alinhando-se às demandas atuais de sustentabilidade e do desenvolvimento responsável.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anistia Condenação de Bolsonaro roberta roma

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputada federal Roberta Roma (PL) lamentou prisão de Bolsonaro
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Deputada federal Roberta Roma (PL) lamentou prisão de Bolsonaro
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Deputada federal Roberta Roma (PL) lamentou prisão de Bolsonaro
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Deputada federal Roberta Roma (PL) lamentou prisão de Bolsonaro
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x