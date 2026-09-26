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VOTO NO EXTERIOR

Eleitorado brasileiro no exterior chega a 918 mil em 2026

Eleições terão seções em 186 cidades no exterior; mulheres são 57% do eleitorado

Andrêzza Moura
Por
Mulheres são maioria entre eleitores fora do país
Mulheres são maioria entre eleitores fora do país - Foto: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil
Eleições 2026

O número de brasileiros aptos a votar fora do país no pleito deste ano chegou a 918.876, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esses eleitores estão distribuídos por 134 países.

Segundo o órgão, o número cresceu 358% desde 2010, quando cerca de 210 mil pessoas estavam habilitadas. As regras determinam que, quem mora fora do país, só pode votar apenas para presidente e vice-presidente da república.

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Para as eleições de 2026, serão instaladas seções em 186 cidades. Os equipamentos estarão em consulados, embaixadas, escolas e hotéis.

Os Estados Unidos concentram o maior eleitorado brasileiro fora do país, com 265,4 mil pessoas. Logo em seguida aparecem Portugal, com 134,7 mil, Japão, com 88,3 mil, Canadá, com 46,4 mil, e Alemanha, com 41,5 mil.

Perfil do eleitorado

Do total de eleitoras que votarão no exterior, as mulheres são maioria. Elas representam 57% do eleitorado, enquanto os homens correspondem a 43%.

Os solteiros somam 52% do eleitorado, enquanto casados correspondem a 42%. Também estão registrados 6.614 eleitores com deficiência, o equivalente a 0,72%. Na escolaridade, o maior percentual é de pessoas com ensino superior completo, que representam 38%.

O grupo mais numeroso por faixa etária tem entre 40 e 44 anos, seguido pelas faixas de 45 a 49 e 35 a 39 anos.

Crescimento gradual

O eleitorado brasileiro no exterior vem aumentando a cada eleição. Em 2014, eram aproximadamente 354 mil eleitores; em 2018, cerca de 500 mil; e, em 2022, quase 700 mil.

Brasileiros que estiverem fora do país no dia da votação e não comparecerem às urnas poderão justificar a ausência pelo e-Título ou presencialmente nas mesas receptoras que funcionarem com urna eletrônica.

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