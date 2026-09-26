Eleitorado brasileiro no exterior chega a 918 mil em 2026

Siga o A TARDE no Google

O número de brasileiros aptos a votar fora do país no pleito deste ano chegou a 918.876, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Esses eleitores estão distribuídos por 134 países.

Segundo o órgão, o número cresceu 358% desde 2010, quando cerca de 210 mil pessoas estavam habilitadas. As regras determinam que, quem mora fora do país, só pode votar apenas para presidente e vice-presidente da república.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para as eleições de 2026, serão instaladas seções em 186 cidades. Os equipamentos estarão em consulados, embaixadas, escolas e hotéis.

Os Estados Unidos concentram o maior eleitorado brasileiro fora do país, com 265,4 mil pessoas. Logo em seguida aparecem Portugal, com 134,7 mil, Japão, com 88,3 mil, Canadá, com 46,4 mil, e Alemanha, com 41,5 mil.

Perfil do eleitorado

Do total de eleitoras que votarão no exterior, as mulheres são maioria. Elas representam 57% do eleitorado, enquanto os homens correspondem a 43%.

Os solteiros somam 52% do eleitorado, enquanto casados correspondem a 42%. Também estão registrados 6.614 eleitores com deficiência, o equivalente a 0,72%. Na escolaridade, o maior percentual é de pessoas com ensino superior completo, que representam 38%.

O grupo mais numeroso por faixa etária tem entre 40 e 44 anos, seguido pelas faixas de 45 a 49 e 35 a 39 anos.

Crescimento gradual

O eleitorado brasileiro no exterior vem aumentando a cada eleição. Em 2014, eram aproximadamente 354 mil eleitores; em 2018, cerca de 500 mil; e, em 2022, quase 700 mil.

Brasileiros que estiverem fora do país no dia da votação e não comparecerem às urnas poderão justificar a ausência pelo e-Título ou presencialmente nas mesas receptoras que funcionarem com urna eletrônica.