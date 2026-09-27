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Apostadores receberão de volta quase R$ 2 bilhões após MP das bets

Governo Federal estabeleceu cronograma para retorno dos aportes

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa da imagem Apostadores receberão de volta quase R$ 2 bilhões após MP das bets
Foto: Freepik
Eleições 2026

Após a proibição das casas de apostas on-line através de Medida Provisória do Governo Federal, um cálculo do Ministério da Fazenda estima que quase R$ 2 bilhões serão devolvidos aos usuários das bets.

De acordo com a Fazenda, serão especificamente R$ 1,7 bilhão devolvidos aos apostadores. Desde a publicação da MP, já estão proibidos novos depósitos destinados a apostas e cassinos virtuais.

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Os apostadores têm até o dia 5 de outubro para sacar voluntariamente os saldos remanescentes em contas. No dia seguinte, 6 de outubro, aplicativos e sites de bets serão fechados.

Ainda de acordo com o Governo, as casas terão o período de 9 a 14 de outubro para realizar devolução integral dos saldos para apostadores que não tenham feito seus resgates.

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