Apostadores receberão de volta quase R$ 2 bilhões após MP das bets

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Após a proibição das casas de apostas on-line através de Medida Provisória do Governo Federal, um cálculo do Ministério da Fazenda estima que quase R$ 2 bilhões serão devolvidos aos usuários das bets.

De acordo com a Fazenda, serão especificamente R$ 1,7 bilhão devolvidos aos apostadores. Desde a publicação da MP, já estão proibidos novos depósitos destinados a apostas e cassinos virtuais.

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Os apostadores têm até o dia 5 de outubro para sacar voluntariamente os saldos remanescentes em contas. No dia seguinte, 6 de outubro, aplicativos e sites de bets serão fechados.

Ainda de acordo com o Governo, as casas terão o período de 9 a 14 de outubro para realizar devolução integral dos saldos para apostadores que não tenham feito seus resgates.

MP em vigência, mas Congresso pode vetar

Embora esteja em vigência e tenha força de lei, a MP das bets precisa da aprovação do Congresso Nacional no prazo de 120 dias para se tornar definitiva.