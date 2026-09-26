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"O Brasileiro vai parar de apostar?", ironiza Davi Brito sobre Bets

Davi argumentou que um mercado regulamentado poderia ser utilizado como instrumento de fiscalização

Evellyn Teixeira
Por
O influenciador Davi Brito se manifestou sobre a proibição das bets
O influenciador Davi Brito se manifestou sobre a proibição das bets - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

O influenciador Davi Brito se manifestou neste sábado, 26, sobre a medida provisória assinada pelo governo federal que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das chamadas bets no Brasil.

Durante a lua de mel com Emilly Araujo, em Dubai, ele publicou um vídeo nas redes sociais questionando possíveis efeitos da decisão.

A Medida Provisória foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira ,25. A medida também determina um cronograma para o encerramento das plataformas: os sites e aplicativos deverão sair do ar a partir de 6 de outubro. Os apostadores terão até 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores disponíveis.

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Davi questiona mercado ilegal

Na publicação, Davi afirmou que não estava defendendo o jogo considerado irresponsável ou irregular. Segundo o influenciador, pessoas que enfrentam problemas com apostas precisam ter acesso a tratamento, limites e ferramentas de bloqueio.

Em seguida, ele questionou se a proibição faria os brasileiros deixarem de apostar. “Se você acabar com o mercado regulamentado, o brasileiro vai simplesmente parar de apostar? Vocês acham que o brasileiro vai parar de apostar?”, perguntou.

Influenciador defende fiscalização

Davi também argumentou que um mercado regulamentado poderia ser utilizado como instrumento de fiscalização e de combate às plataformas ilegais.

A MP do governo prevê justamente o reforço da fiscalização contra sites irregulares, incluindo ações para bloqueio de plataformas, aplicativos e meios de pagamento utilizados ilegalmente.

A medida também cria um comitê para coordenar ações de fiscalização e combate à exploração ilegal de apostas.

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Davi Brito entretenimento

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