ENTRETENIMENTO
"O Brasileiro vai parar de apostar?", ironiza Davi Brito sobre Bets
Davi argumentou que um mercado regulamentado poderia ser utilizado como instrumento de fiscalização
O influenciador Davi Brito se manifestou neste sábado, 26, sobre a medida provisória assinada pelo governo federal que proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das chamadas bets no Brasil.
Durante a lua de mel com Emilly Araujo, em Dubai, ele publicou um vídeo nas redes sociais questionando possíveis efeitos da decisão.
A Medida Provisória foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira ,25. A medida também determina um cronograma para o encerramento das plataformas: os sites e aplicativos deverão sair do ar a partir de 6 de outubro. Os apostadores terão até 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores disponíveis.
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Davi questiona mercado ilegal
Na publicação, Davi afirmou que não estava defendendo o jogo considerado irresponsável ou irregular. Segundo o influenciador, pessoas que enfrentam problemas com apostas precisam ter acesso a tratamento, limites e ferramentas de bloqueio.
Em seguida, ele questionou se a proibição faria os brasileiros deixarem de apostar. “Se você acabar com o mercado regulamentado, o brasileiro vai simplesmente parar de apostar? Vocês acham que o brasileiro vai parar de apostar?”, perguntou.
Influenciador defende fiscalização
Davi também argumentou que um mercado regulamentado poderia ser utilizado como instrumento de fiscalização e de combate às plataformas ilegais.
A MP do governo prevê justamente o reforço da fiscalização contra sites irregulares, incluindo ações para bloqueio de plataformas, aplicativos e meios de pagamento utilizados ilegalmente.
A medida também cria um comitê para coordenar ações de fiscalização e combate à exploração ilegal de apostas.