BBB 27 anuncia data de estreia e novas mudanças no reality

Siga o A TARDE no Google

O BBB 27 já tem data para voltar à televisão e prepara uma temporada com mudanças que começam antes mesmo da entrada dos participantes na casa.

A nova edição do reality da TV Globo terá novas formas de interação com o público e experiências que ampliam o universo do programa para além da disputa entre os brothers.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A próxima temporada também terá novidades na produção de conteúdo e na maneira como os acontecimentos do jogo serão apresentados ao público.

As iniciativas foram anunciadas durante o Upfront Globo 2027, evento em que a emissora apresenta ao mercado publicitário suas principais apostas para o próximo ano.

A estreia está marcada para 11 de janeiro de 2027. Ao longo de 100 dias, pipocas, camarotes e veteranos vão dividir a casa mais vigiada do país em uma edição que promete manter os participantes em movimento com novas dinâmicas.

BBB 27 terá reality para fãs antes da estreia

O aquecimento para a nova temporada começa ainda em 2026. A Globo prepara um reality vertical voltado para criadores de conteúdo apaixonados pelo BBB.

Os participantes vão disputar desafios relacionados ao universo do programa e ao conhecimento de fã. O vencedor terá a oportunidade de integrar o squad do BBB 27.

A iniciativa antecipa a movimentação em torno da temporada e amplia a participação de criadores no conteúdo relacionado ao reality.

Casas de vidro voltam em janeiro

Entre os dias 8 e 10 de janeiro, Tadeu Schmidt apresentará o Seleção BBB, que mostrará uma das etapas do confinamento dos participantes da categoria Pipoca.

Assim como na edição anterior, os candidatos estarão em casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, onde disputarão uma vaga na temporada.

Desta vez, porém, a disputa terá uma camada adicional: além de tentar entrar no programa, os participantes poderão conquistar poderes capazes de interferir nos rumos do jogo depois da estreia.

BBB ganha ambiente virtual na Roblox

A experiência do reality também vai chegar a uma nova plataforma.

Em 2027, o BBB terá um ambiente virtual inspirado no programa dentro da Roblox. Os fãs poderão explorar espaços, participar de desafios e interagir com elementos relacionados ao universo do reality.

A novidade amplia a presença do programa no ambiente digital e cria uma nova possibilidade de participação para quem acompanha o BBB fora da televisão.

BBB Experience muda de cidade

A experiência presencial também continuará no próximo ano, mas em um novo endereço. O BBB Experience, que foi construído em São Paulo na última edição, será realizado no Rio de Janeiro em 2027.

A ativação terá espaços imersivos inspirados na casa do reality, permitindo que o público tenha uma experiência física relacionada ao programa fora dos estúdios.

Eliminado terá primeiro bate-papo na TV

Outra mudança estará na programação das terças-feiras. A partir de 2027, depois da eliminação, o primeiro bate-papo com o participante que deixar o reality será exibido na TV Globo, logo após o programa.

A conversa terá uma plateia e contará com dois representantes das torcidas do eliminado: um fã e um hater, que participarão do encontro ao lado dos apresentadores.

Depois da transmissão na televisão, a conversa continuará no tradicional Bate-Papo BBB, no Gshow e no Globoplay, com foco na repercussão da participação do eliminado nas redes sociais.

Domingo terá duas partes do reality

A programação dos domingos também passará por mudanças. A primeira parte do BBB 27 será exibida à tarde, depois do Temperatura Máxima, dando início à formação do paredão.

Mais tarde, após o Fantástico, o programa volta ao ar para concluir a dinâmica, incluindo a Prova Bate e Volta. Com a alteração, a formação do paredão será distribuída em dois momentos da programação dominical.

Quem apresenta o BBB 27?

O reality será produzido pelos Estúdios Globo e terá Tadeu Schmidt na apresentação.

A produção ficará a cargo de Mariana Mónaco, com direção artística de Angélica Campos. Rodrigo Tapias será o responsável pela produção executiva e Rodrigo Dourado pela direção de gênero.