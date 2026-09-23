Série sobre o Banco Master e Fábio Porchat é derrubada no Instagram

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A Meta retirou do Instagram o perfil oficial da série de reportagens “Revelando”, que publicou nesta semana um episódio apresentado pelo humorista Fábio Porchat sobre relações envolvendo o Banco Master, a Igreja Batista da Lagoinha e personagens da política.

Segundo o coletivo responsável pela produção, à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, a plataforma informou que o conteúdo “não segue os padrões” do Instagram, mas não especificou qual regra teria sido descumprida.

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O grupo afirmou que aguarda uma resposta mais detalhada da empresa. Procurada, a Meta informou que não comentaria o caso.

Episódio alcançou primeiro lugar no YouTube

Intitulado “Grandes Igrejas, Master Negócios”, o episódio foi publicado na segunda-feira, 21, e, em menos de 24 horas, chegou ao primeiro lugar do ranking Hype do YouTube, segundo a produção.

Ainda de acordo com o coletivo, o teaser divulgado no Instagram havia alcançado 6 milhões de visualizações antes da retirada do perfil. O episódio completo, com pouco mais de 30 minutos, continua disponível no YouTube (veja abaixo).

A reportagem parte do casamento de Natália Vorcaro, irmã de Daniel Vorcaro, com Fabiano Zettel. A cerimônia foi celebrada pelo pastor André Valadão, uma das principais lideranças da Igreja Batista da Lagoinha.

Reportagem aborda relações entre empresários, igreja e políticos

Ao longo do episódio, a produção reconstrói relações entre a família Vorcaro, integrantes da igreja e personagens da política. Entre os nomes citados estão André Valadão, Fabiano Zettel, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e a advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O episódio também aborda doações à igreja, operações financeiras e relações empresariais relacionadas às investigações envolvendo o Banco Master. As suspeitas apresentadas pela produção são objeto de apuração.

Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel foram presos preventivamente no âmbito das investigações citadas no episódio. As prisões não representam condenação pelos fatos investigados.

Conteúdos de outros episódios também foram retirados

Ainda segundo o grupo responsável pela série à publicação paulista, a retirada do perfil também afetou publicações feitas em colaboração com parceiros do projeto.

Além do teaser do episódio apresentado por Fábio Porchat, saíram do ar conteúdos relacionados ao primeiro episódio de “Revelando”, apresentado por Samara Felippo e dedicado à história da eugenia e de políticas de esterilização no Brasil.

“Revelando” é uma iniciativa do podcast “Calma Urgente”, em parceria com ICL, Mídia Ninja e 342 Artes. O projeto foi lançado em setembro com a proposta de produzir reportagens especiais sobre temas históricos e atuais.