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Vídeo: Oruam aparece abalado em show após ser considerado foragido

A aparição ocorreu poucos dias após a Justiça do Rio revogar o segundo mandado de prisão preventiva

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, fez a primeira aparição pública após deixar de ser considerado foragido pela Justiça
O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, fez a primeira aparição pública após deixar de ser considerado foragido pela Justiça - Foto: (Foto: Reprodução / Redes Sociais

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, fez a primeira aparição pública após deixar de ser considerado foragido pela Justiça. Na noite de sexta-feira, 25, o cantor apareceu de surpresa em um baile no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro.

Retorno aos palcos

Visivelmente emocionado, Oruam subiu ao palco ao som de “10 Minutos de Freestyle” e foi recebido pelo público. O rapper estava afastado das apresentações havia mais de um ano.

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A aparição ocorreu poucos dias após a Justiça do Rio revogar o segundo mandado de prisão preventiva contra o cantor. Na terça-feira, 22, a 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu a decisão que retirou Oruam da condição de foragido.


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Investigação continua

Apesar da decisão, Oruam continua sendo investigado em um processo que apura uma suposta ligação com um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Comando Vermelho. A defesa do rapper questionou a consistência das provas reunidas no caso.

Além de Oruam, a mãe e o irmão dele foram denunciados pelo Ministério Público. A investigação também envolve o pai do rapper, Marcinho VP, apontado pelas autoridades como liderança do Comando Vermelho.

Confira o vídeo:

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Tags

entretenimento Oruam

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