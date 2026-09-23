Oruam deixa de ser foragido e retira tornozeleira em live

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O rapper Oruam horas depois ter o habeas corpus concedido e deixar de ser considerado foragido da Justiça, investigado por suposta lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho (CV), surgiu em uma transmissão ao vivo nas redes sociais retirando a tornozeleira eletrônica.

Oruam é réu ao lado do pai, o traficante Márcio Santos Nepomuceno, O Marcinho VP, e de outros nove investigados.

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A decisão de conceder ao cantor o direito de responder em liberdade é da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.