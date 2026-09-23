Leandro de Jesus faz 'juras' a Bolsonaro e critica denúncia por uso de quadro

A imagem de Jair Bolsonaro virou alvo de uma disputa eleitoral na Bahia e, para Leandro de Jesus (PL), também passou a ser uma espécie de símbolo de campanha. O deputado estadual e candidato a deputado federal pelo PL da Bahia, reagiu à denúncia apresentada à Justiça Eleitoral contra sua campanha pelo uso de um quadro com a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar fez uma defesa enfática do ex-presidente e afirmou que não pretende retirar o retrato utilizado.

"Esse homem aqui é um mito, é um mito. Bolsonaro está sequestrado pelo sistema, amordaçado pelo sistema, perseguido pelo sistema, mas o homem segue mudando o Brasil, e os esquerdopatas ficam ali, todos alucinados, em desespero. Olha só, só porque eu tô usando o quadro de Bolsonaro, os esquerdopatas, olha o que eles fazem. Na Bahia, aliado de Flávio é denunciado por usar quadro com imagem de Jair Bolsonaro. Tá aqui, candidato a deputado federal, Leandro Jesus, aliado do candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, foi denunciado à Justiça Eleitoral por usar a imagem, o quadro de Jair Bolsonaro, que, pra mim, pra mim, é orgulho, é orgulho e vou continuar usando."

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Leandro diz que manterá quadro

Na sequência da publicação, o candidato afirmou que decidiu reafirmar publicamente a intenção de continuar utilizando a imagem de Bolsonaro. Segundo ele, uma nova ação foi apresentada após o vídeo em que reiterou a posição.

"E pasmem vocês. Eu gravei um vídeo reafirmando, reafirmando aqui, vou continuar usando o quadro do Bolsonaro. Se vocês querem, acham que vão tomar esse quadro aqui, vai ter que me levar junto, vai ter briga, e aí os sujeitos esquerdopatas entraram com uma nova ação, uma ação em cima de outra ação, tudo isso porque eu tô usando o quadro de Bolsonaro. Meu Deus, esse homem realmente é um mito porque deixa os esquerdopatas alucinados"

Decisão do TRE-BA

A manifestação ocorreu após uma denúncia contra Leandro ser encaminhada à Justiça Eleitoral por causa de uma publicação de campanha nas redes sociais em que aparece o quadro com a imagem de Jair Bolsonaro.

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) decidiu arquivar o caso de forma provisória. A decisão foi tomada na terça-feira, 22, pelo juiz Antonio Marcelo Oliveira Libonati, responsável pelo exercício do poder de polícia sobre a propaganda eleitoral na internet.

O magistrado considerou que, diante da ausência de uma definição definitiva do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a utilização da imagem de Bolsonaro em campanhas, seria prematuro determinar a retirada da publicação. O caso pode voltar a ser analisado depois que o TSE concluir o julgamento sobre a questão.

Disputa sobre imagem de Bolsonaro

A controvérsia sobre o uso da imagem do ex-presidente também alcançou outros candidatos durante a campanha. Em São Luís, no Maranhão, Flávio Bolsonaro, candidato do PL à Presidência, apareceu em um ato eleitoral com um quadro do pai. O episódio ocorreu no mesmo contexto de decisões da Justiça Eleitoral envolvendo materiais de campanha com a imagem de Jair Bolsonaro.

A discussão chegou ao TSE após uma decisão envolvendo um candidato a deputado estadual em São Paulo. O julgamento sobre a possibilidade de utilização da imagem de Bolsonaro em propaganda eleitoral ainda não foi concluído pela Corte.