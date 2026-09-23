Gigante dos eletrodomésticos anuncia contratação para nova produção

Siga o A TARDE no Google

A Whirlpool, dona da Brastemp, Consul e KitchenAid, abriu novas 100 vagas para trabalhar na fábrica em Rio Claro (SP). Os contratados deverão atuar na produção de lavadoras de abertura frontal, que anteriormente eram produzidas na Argentina.

Agora, a empresa começará a produção do item em solo brasileiro. De acordo com a empresa, as contratações serão temporárias, com possibilidade para efetivação para a produção da nova linha de lavadoras de abertura frontal (front-load).

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem pode se inscrever?

As vagas são para profissionais com ensino médio completo que buscam ingressar no setor fabril e construir uma trajetória na empresa.

Entre os benefícios oferecidos pelas companhias estão vale-transporte público, refeição no local e seguro de vida. As contratações estão previstas para outubro.

Para se candidatar às vagas, o profissional deve realizar a inscrição por meio da RHBrasil, na agência localizada na Avenida 2, 700, Centro de Rio Claro. Outra maneira de realizar a candidatura é de forma remota, utilizando os canais oficiais de atendimento digital e telefônico da consultoria no número (19) 3522-8228.

Nova linha de lavadoras

A nova linha de lavadoras front-load coloca a fábrica de Rio Claro como uma das operações mais modernas na América Latina, com novas inovações tecnológicas.

A unidade possui mais de 20 robôs de alta precisão, inteligência de dados e automação moderna. As novas vagas integram a operação com a manufatura e transformação digital.

“Receber novos talentos na expansão da produção de lavadoras, sendo os líderes da categoria no país, nos permite compartilhar nossa tecnologia, cultura de excelência e reais oportunidades de carreira”, destacou Alcino Lobianco, Diretor da Planta da Whirlpool em Rio Claro.