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Obras do VLT de Salvador interditam Calçada e modificam rota de ônibus

Bloqueio ocorre para serviços de drenagem

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Alteração VLT
Alteração VLT - Foto: Divulgação/CTB

Um trecho da Rua Nilo Peçanha, no bairro Calçada, em Salvador, vai ser totalmente interditada a partir desta sexta-feira, 25, devido à continuidade das obras do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), segundo informações da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB).

A intervenção ocorrerá sempre à noite, entre 20h e 5h, de segunda-feira a sábado. Fora do período, a via fica totalmente liberada para a circulação de veículos.

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Nesta etapa, as obras concentram a execução de serviços de drenagem que integram as intervenções do sistema. De acordo com a entidade, parte dos serviços de drenagem já foi executada sem a necessidade de interrupção do tráfego.

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Ônibus terá rota modificada

Com a interdição, a linha de ônibus que utiliza o trecho com destino ao Acesso Norte ganha uma alternativa operacional. Durante o período, será necessário compartilhar o ponto de parada do Largo da Calçada.

Os demais veículos com destino ao Largo do Tanque poderão utilizar o acesso localizado ao lado do Largo da Calçada, pela via exclusiva para ônibus.

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calçada Salvador VLT

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