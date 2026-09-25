Linha do BRT terá horário ampliado a partir de segunda-feira; confira mudança

A linha B6 do BRT Salvador, que liga a Estação da Lapa à orla de Patamares, terá o horário de funcionamento ampliado a partir da próxima segunda-feira, 28. O serviço, que opera de forma assistida desde o início de setembro, passará a circular das 5h às 23h, em vez do período atual, das 9h às 16h.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, a ampliação ocorre após a realização de ajustes durante a fase de testes. A linha transportou cerca de 2,5 mil usuários por dia nesse período.

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"Durante este período de operação assistida, pudemos fazer os ajustes necessários para que a linha pudesse operar em sua plenitude. Como a operação tem ocorrido de forma satisfatória, e com boa aceitação dos usuários, temos segurança que ela irá atender o público da região da orla adequadamente", explica o secretário.

Ele também destaca a possibilidade de reduzir a necessidade de integração com ônibus convencionais para quem se desloca até a região da orla.

"Muita gente que vinha para esta região da orla utilizava os ônibus convencionais e precisava fazer a integração em algum ponto. Com a B6, isso não é mais necessário", reforça Souza.

O itinerário opera no modelo BRT/BRS, combinando trechos em corredores exclusivos com segmentos em tráfego misto, assim como as seguintes linhas:

Linhas B2, que saem da estação Shopping da Bahia e vão até Amaralina;

Linha B3, que acessa a Avenida Paulo VI pelo Caminho das Árvores.

Foto: Bruno Concha / Secom PMS

Maratona Salvador

Em função da Maratona Salvador, que acontece neste sábado, 26, e domingo, 27, na orla da cidade, o atendimento da linha será modificado. A estrutura da prova será instalada na região do Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, bloqueando o tráfego de veículos na região.

Por este motivo, no sábado, a operação da linha terá início às 10h, saindo da Estação da Lapa. Já no domingo, a linha não irá circular.

Operação

A linha B6 sai da Estação da Lapa e segue pela via exclusiva do BRT até a Estação Pituba. Em seguida, os ônibus acessam a Rua Rio Grande do Sul e a Avenida Octávio Mangabeira até o início da Avenida Pinto de Aguiar, onde realizam o retorno em frente à Avenida Ibirapitanga.

No percurso de volta pela orla, os veículos seguem pelas avenidas Octávio Mangabeira e Manoel Dias, e a Rua Pernambuco, acessando a Estação Pituba e percorrendo o corredor exclusivo do BRT até retornar à Estação da Lapa.

Atualmente, o sistema BRT opera com outras cinco linhas e 14 estações – Rodoviária, Hiper, Cidadela, Parque da Cidade, Itaigara, Pituba, Cidade Jardim, Pedrinhas, Rio Vermelho, HGE, Ogunjá, Vasco da Gama, Barris e Lapa. Em média, 92 mil pessoas utilizam o sistema diariamente na cidade.