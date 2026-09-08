Nova linha do BRT de Salvador inicia operação nesta quarta-feira (09/09)

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Uma nova linha do BRT de Salvador vai iniciar suas operações nesta quarta-feira, 9, em modelo de operação assistida das 9h às 16h. O itinerário em questão é a linha B6 - Lapa x Patamares.

A nova linha vai oferecer uma nova operação de deslocamento entre o Centro e a orla de Salvador. A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou, além do horário de funcionamento, que o itinerário vai funcionar com intervalo médio de dez minutos.

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Entenda como a nova linha Lapa x Patamares vai funcionar

O novo itinerário vai operar no modelo BRT/BRS, combinando trechos em corredores exclusivos com segmentos em tráfego misto, assim como as seguintes linhas:

Linhas B2, que saem da estação Shopping da Bahia e vão até Amaralina;

Linha B3, que acessa a Avenida Paulo VI pelo Caminho das Árvores.

Veja o trajeto percorrido

O itinerário que liga o centro até a orla de Salvador segue a seguinte rota:

Rota de ida

Início na Estação da Lapa;

Segue pelas avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM por meio da via exclusiva do BRT até a estação Pituba ;

por meio da até a estação ; Após isso, os ônibus acessam a Rua Rio Grande do Sul e seguem em tráfego misto pela Avenida Octávio Mangabeira (Orla) até o início da Avenida Pinto de Aguiar;

e seguem em até o início da Passando pela avenida, os ônibus realizam o retorno em frente à Avenida Ibirapitanga.

Rota de volta

Segue pelas avenidas Octávio Mangabeira e Manoel Dias da Silva, além da Rua Pernambuco, em tráfego misto;

em Em seguida, acessam a Estação Pituba e percorrem o corredor exclusivo do BRT até retornar à Estação da Lapa.

Durante a fase de operação assistida, a Semob acompanhará o desempenho do serviço para avaliar indicadores operacionais, demanda de passageiros e realizar eventuais ajustes antes de iniciar a operação plena.

Novos bairros atendidos pelo BRT

Com a implementação da nova linha B6, o sistema de BRT de Salvador passa a atender diretamente os seguintes bairros e locais de lazer da capital, como: