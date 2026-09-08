SALVADOR
Nova linha do BRT de Salvador inicia operação nesta quarta-feira (09/09)
Itinerário vai conectar a Estação da Lapa à região da orla de Salvador
Uma nova linha do BRT de Salvador vai iniciar suas operações nesta quarta-feira, 9, em modelo de operação assistida das 9h às 16h. O itinerário em questão é a linha B6 - Lapa x Patamares.
A nova linha vai oferecer uma nova operação de deslocamento entre o Centro e a orla de Salvador. A Secretaria de Mobilidade (Semob) informou, além do horário de funcionamento, que o itinerário vai funcionar com intervalo médio de dez minutos.
Entenda como a nova linha Lapa x Patamares vai funcionar
O novo itinerário vai operar no modelo BRT/BRS, combinando trechos em corredores exclusivos com segmentos em tráfego misto, assim como as seguintes linhas:
- Linhas B2, que saem da estação Shopping da Bahia e vão até Amaralina;
- Linha B3, que acessa a Avenida Paulo VI pelo Caminho das Árvores.
Veja o trajeto percorrido
O itinerário que liga o centro até a orla de Salvador segue a seguinte rota:
Rota de ida
- Início na Estação da Lapa;
- Segue pelas avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM por meio da via exclusiva do BRT até a estação Pituba;
- Após isso, os ônibus acessam a Rua Rio Grande do Sul e seguem em tráfego misto pela Avenida Octávio Mangabeira (Orla) até o início da Avenida Pinto de Aguiar;
- Passando pela avenida, os ônibus realizam o retorno em frente à Avenida Ibirapitanga.
Rota de volta
- Segue pelas avenidas Octávio Mangabeira e Manoel Dias da Silva, além da Rua Pernambuco, em tráfego misto;
- Em seguida, acessam a Estação Pituba e percorrem o corredor exclusivo do BRT até retornar à Estação da Lapa.
Durante a fase de operação assistida, a Semob acompanhará o desempenho do serviço para avaliar indicadores operacionais, demanda de passageiros e realizar eventuais ajustes antes de iniciar a operação plena.
Novos bairros atendidos pelo BRT
Com a implementação da nova linha B6, o sistema de BRT de Salvador passa a atender diretamente os seguintes bairros e locais de lazer da capital, como:
- Costa Azul;
- Boca do Rio;
- Pituaçu;
- Patamares;
- Centro de Convenções Salvador;
- Nova Orla de Pituaçu;
- A futura Arena Multiuso Antônio Balbino (Balbinão).