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HALO SOLAR

Anel em torno do sol em Salvador intriga população: entenda o fenômeno

Moradores da capital baiana se encantam com halo solar nesta sexta-feira

Jair Mendonça Jr
Por
Círculo luminoso ao redor do Sol
Círculo luminoso ao redor do Sol - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Um círculo luminoso ao redor do Sol chamou a atenção de moradores em diferentes bairros de Salvador nesta sexta-feira, 25. O registro do anel no céu gerou compartilhamentos em redes sociais e buscas por informações sobre o evento na capital baiana.

O que é o halo solar?

Halo solar em Salvador
Halo solar em Salvador - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

O acontecimento corresponde a um halo solar, efeito óptico atmosférico que forma um círculo com características de arco-íris ao redor do astro.

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  • Nuvens cirrostratus: a ocorrência depende da passagem da luz solar por nuvens altas e finas localizadas na troposfera superior.
  • Cristais de gelo: essas formações contêm microcristais de gelo em formatos hexagonais.
  • Refração da luz: os cristais atuam como prismas que desviam e dividem os raios solares nas cores visíveis do espectro.

Visibilidade e cuidados

Halo solar em Salvador
Halo solar em Salvador - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Especialistas em meteorologia indicam que o halo solar é um processo físico comum na atmosfera e não representa risco direto. Contudo, a observação exige cautela:

  • Proteção visual: o contato visual direto com o Sol, mesmo na presença de fenômenos ópticos, pode provocar lesões na retina.
  • Fatores climáticos: a visualização depende estritamente da posição do Sol e da presença de nebulosidade específica em grandes altitudes.

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