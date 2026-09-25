HALO SOLAR
Anel em torno do sol em Salvador intriga população: entenda o fenômeno
Moradores da capital baiana se encantam com halo solar nesta sexta-feira
Um círculo luminoso ao redor do Sol chamou a atenção de moradores em diferentes bairros de Salvador nesta sexta-feira, 25. O registro do anel no céu gerou compartilhamentos em redes sociais e buscas por informações sobre o evento na capital baiana.
O que é o halo solar?
O acontecimento corresponde a um halo solar, efeito óptico atmosférico que forma um círculo com características de arco-íris ao redor do astro.
- Nuvens cirrostratus: a ocorrência depende da passagem da luz solar por nuvens altas e finas localizadas na troposfera superior.
- Cristais de gelo: essas formações contêm microcristais de gelo em formatos hexagonais.
- Refração da luz: os cristais atuam como prismas que desviam e dividem os raios solares nas cores visíveis do espectro.
Visibilidade e cuidados
Especialistas em meteorologia indicam que o halo solar é um processo físico comum na atmosfera e não representa risco direto. Contudo, a observação exige cautela:
- Proteção visual: o contato visual direto com o Sol, mesmo na presença de fenômenos ópticos, pode provocar lesões na retina.
- Fatores climáticos: a visualização depende estritamente da posição do Sol e da presença de nebulosidade específica em grandes altitudes.