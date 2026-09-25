Anel em torno do sol em Salvador intriga população: entenda o fenômeno

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Um círculo luminoso ao redor do Sol chamou a atenção de moradores em diferentes bairros de Salvador nesta sexta-feira, 25. O registro do anel no céu gerou compartilhamentos em redes sociais e buscas por informações sobre o evento na capital baiana.

O que é o halo solar?

Halo solar em Salvador - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

O acontecimento corresponde a um halo solar, efeito óptico atmosférico que forma um círculo com características de arco-íris ao redor do astro.

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Nuvens cirrostratus : a ocorrência depende da passagem da luz solar por nuvens altas e finas localizadas na troposfera superior.

: a ocorrência depende da passagem da luz solar por nuvens altas e finas localizadas na troposfera superior. Cristais de gelo : essas formações contêm microcristais de gelo em formatos hexagonais.

: essas formações contêm microcristais de gelo em formatos hexagonais. Refração da luz : os cristais atuam como prismas que desviam e dividem os raios solares nas cores visíveis do espectro.

Visibilidade e cuidados

Halo solar em Salvador - Foto: Jair Mendonça Jr. / Ag A TARDE

Especialistas em meteorologia indicam que o halo solar é um processo físico comum na atmosfera e não representa risco direto. Contudo, a observação exige cautela: