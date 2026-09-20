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TEMPO

Sol abre o dia em Salvador, mas chuva segue no radar; veja previsão

O sábado, 19, foi marcado por muitas chuvas e ventos fortes na capital baiana

Yuri Abreu
Por
Acumulado de chuva esperado em Salvador, para este domingo, e de 15 mm
Acumulado de chuva esperado em Salvador, para este domingo, e de 15 mm - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Nas primeiras horas da manhã deste domingo, 20, em Salvador, chamou atenção a aparição do sol após um sábado, 19, marcado pelas chuvas intensas e pelos fortes ventos na capital baiana.

No entanto, apesar de o "astro-rei" ter dado as caras, o tempo deve hoje ficar parecido com o visto ontem, ainda que com menor intensidade.

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Segundo o Climatempo, o sol aparece entre algumas nuvens e haverá chuva passageira durante o dia. Já à noite o tempo fica firme. As temperaturas variam entre 22 ºC (mínima) e 29 ºC (máxima) e o acumulado médio de chuvas esperado é de 15 mm.

Os ventos devem atingir a velocidade média de 21 km/h. No entanto, em regiões próximas à orla, rajadas de 39 km/h podem ser registradas.

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clima previsão do tempo Salvador

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