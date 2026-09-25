FATALIDADE
Idoso morre após sofrer mal súbito na Avenida Tancredo Neves
Homem era hipertenso e não estaria fazendo uso da medicação
Por Jair Mendonça Jr. e Victoria Isabel
| Atualizada em
Um idoso morreu após passar mal enquanto caminhava pela Avenida Tancredo Neves, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 25.
De acordo com informações apuradas pelo portal A TARDE, o homem caiu após apresentar o mal-estar e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Segundo familiares, o homem era hipertenso e não estaria fazendo uso da medicação. A equipe do Samu chegou ao local cerca de 15 minutos após o acionamento e realizou manobras de reanimação, mas ele não resistiu.
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O trânsito no local permanece lento. Não há, até o momento, confirmação sobre a causa da morte.