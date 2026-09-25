Lider do tráfico no Arenoso é preso em apartamento de luxo em São Paulo

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Uma liderança criminosa apontada pela Polícia Civil como responsável pelo comando de atividades ilícitas no bairro do Arenoso, em Salvador, foi presa nesta sexta-feira, 25, durante a Operação Repatriação. O homem, de 38 anos, foi localizado em um apartamento de alto padrão em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

A operação é realizada em conjunto pelas Polícias Civis da Bahia e de São Paulo e teve como alvo suspeitos investigados por crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios.

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Segundo a polícia, o suspeito tinha três mandados de prisão em aberto. Ele foi localizado durante o cumprimento de uma ordem judicial e também acabou preso em flagrante por uso de documento falso.

BMW avaliada em mais de R$ 500 mil é apreendida

Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo um na capital paulista e outro em Praia Grande.

No imóvel onde o homem foi encontrado, os policiais apreenderam celulares e outros objetos considerados de interesse para a investigação. Também foi apreendida uma BMW X3 avaliada em mais de R$ 500 mil.

O material recolhido será analisado pelas equipes responsáveis pelo caso.

Operação Repatriação

A Operação Repatriação foi realizada entre quinta, 24, e sexta-feira, 25, a partir de informações produzidas pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) da Bahia e compartilhadas com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de São Paulo.

As diligências ocorreram em diferentes pontos do estado paulista contra alvos investigados pela Polícia Civil da Bahia. A ação contou com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI).

Para o diretor do DENARC, delegado Ernandes Júnior, a integração entre as forças de segurança foi fundamental para a operação.

“Conseguimos transformar informações de inteligência em ações concretas, resultando na prisão de uma importante liderança criminosa e no avanço das investigações contra outros alvos prioritários. A integração entre as forças policiais e o compartilhamento de informações foram fundamentais para o enfrentamento de organizações criminosas com atuação interestadual”.

Foragido do Baralho do Crime também é alvo de buscas

No primeiro dia da operação, na quinta-feira, 24, equipes policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em Paraisópolis, em São Paulo. O alvo era uma liderança criminosa integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

De acordo com a polícia, o homem possui 16 mandados de prisão em aberto e é considerado foragido.

Durante as buscas, os agentes encontraram pessoas do círculo próximo ao investigado, entre elas a cunhada e a companheira, que havia dado à luz recentemente e estava no imóvel com o filho recém-nascido.

As diligências resultaram na coleta de novos elementos considerados de interesse para a investigação. O material poderá auxiliar as equipes na localização e captura do suspeito.