OPERAÇÃO REPATRIAÇÃO
Lider do tráfico no Arenoso é preso em apartamento de luxo em São Paulo
Suspeito tinha três mandados de prisão em aberto
Uma liderança criminosa apontada pela Polícia Civil como responsável pelo comando de atividades ilícitas no bairro do Arenoso, em Salvador, foi presa nesta sexta-feira, 25, durante a Operação Repatriação. O homem, de 38 anos, foi localizado em um apartamento de alto padrão em Praia Grande, no litoral de São Paulo.
A operação é realizada em conjunto pelas Polícias Civis da Bahia e de São Paulo e teve como alvo suspeitos investigados por crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios.
Segundo a polícia, o suspeito tinha três mandados de prisão em aberto. Ele foi localizado durante o cumprimento de uma ordem judicial e também acabou preso em flagrante por uso de documento falso.
BMW avaliada em mais de R$ 500 mil é apreendida
Ao todo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo um na capital paulista e outro em Praia Grande.
No imóvel onde o homem foi encontrado, os policiais apreenderam celulares e outros objetos considerados de interesse para a investigação. Também foi apreendida uma BMW X3 avaliada em mais de R$ 500 mil.
O material recolhido será analisado pelas equipes responsáveis pelo caso.
Operação Repatriação
A Operação Repatriação foi realizada entre quinta, 24, e sexta-feira, 25, a partir de informações produzidas pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) da Bahia e compartilhadas com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de São Paulo.
As diligências ocorreram em diferentes pontos do estado paulista contra alvos investigados pela Polícia Civil da Bahia. A ação contou com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI).
Para o diretor do DENARC, delegado Ernandes Júnior, a integração entre as forças de segurança foi fundamental para a operação.
“Conseguimos transformar informações de inteligência em ações concretas, resultando na prisão de uma importante liderança criminosa e no avanço das investigações contra outros alvos prioritários. A integração entre as forças policiais e o compartilhamento de informações foram fundamentais para o enfrentamento de organizações criminosas com atuação interestadual”.
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Foragido do Baralho do Crime também é alvo de buscas
No primeiro dia da operação, na quinta-feira, 24, equipes policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em Paraisópolis, em São Paulo. O alvo era uma liderança criminosa integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).
De acordo com a polícia, o homem possui 16 mandados de prisão em aberto e é considerado foragido.
Durante as buscas, os agentes encontraram pessoas do círculo próximo ao investigado, entre elas a cunhada e a companheira, que havia dado à luz recentemente e estava no imóvel com o filho recém-nascido.
As diligências resultaram na coleta de novos elementos considerados de interesse para a investigação. O material poderá auxiliar as equipes na localização e captura do suspeito.