POLÍCIA
Jovem de 22 anos confessa ter esquartejado ex da atual companheira
Antes de esconder os restos mortais de Joelton, Antony esquartejou a vítima
Um homem de 22 anos foi preso e confessou o assassinato e ocultação do corpo de outro, na quarta-feira, 23, na cidade de Camacan, no sul da Bahia.
A vítima foi identificada como Joelton de Sousa Santos, de 31 anos, que era ex da atual companheira do suspeito.
Segundo a Polícia Civil (PC), Antony Santos da Silva Nascimento alegou ter sido ameaçado por Joelton. Disse ainda que o homem afirmou haver uma conta para acertar com ele por causa da mulher.
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O crime
O crime aconteceu na madrugada de sábado, 19, após os dois se encontrarem para consumir bebida alcóolica. Antes de esconder os restos mortais de Joelton, Antony esquartejou o homem.
A vítima chegou a ser dada como desaparecida por familiares. Foi o registro do sumiço que levou à investigação. Quando a polícia chegou ao suspeito, ele indicou o local onde deixou o corpo, nas proximidades da casa onde os dois beberam.
O investigado segue à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (24). O caso segue sob investigação.