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AÇÃO POLICIAL

Segundo suspeito de estuprar turista holandesa é preso em Salvador

Duas duas turistas conheceram dois homens na região da praia do Porto da Barra

Leilane Teixeira
Por
Remerson Santana Pires, foi preso nesta quinta-feira, 24
Remerson Santana Pires, foi preso nesta quinta-feira, 24 - Foto: Divulgação

Um homem de 38 anos, identificado como Remerson Santana Pires, foi preso nesta quinta-feira, 24, em Salvador, suspeito de estuprar uma turista holandesa. Ele é o segundo investigado pelo crime envolvendo duas estrangeiras, ocorrido no dia 17 de setembro deste ano.

Segundo as investigações, as duas turistas conheceram dois homens na região da praia do Porto da Barra. Depois do encontro, uma delas seguiu para a residência de um dos suspeitos, enquanto a outra foi levada para uma pousada localizada no bairro do Campo Grande.

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De acordo com a Polícia Civil, na pousada, Remerson teria trancado a porta do quarto e insistido em manter relações sexuais com a turista, mesmo sem o consentimento dela.

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Suspeito se apresentou

O investigado se apresentou na sede da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur)* após tomar conhecimento de que policiais haviam ido até a residência dele. Na unidade, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

Ainda conforme a Polícia Civil, durante as apurações foi constatado que Remerson já responde a uma ação penal no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) por estupro de vulnerável.

Após o cumprimento da ordem judicial, o suspeito permaneceu custodiado e está à disposição da Justiça.

Primeiro suspeito foi liberado da audiência de custódia

O primeiro suspeito, identificado como Matheus Bezerra da Conceição, chegou a ser preso anteriormente, mas foi liberado na audiência de custódia na terça-feira, 22.

Ele estava preso desde domingo, 20, quando foi localizado no Porto da Barra após a denúncia.

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Tags

estupro Polícia Civil Salvador Turista holandesa

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