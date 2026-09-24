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INVESTIGAÇÃO

Homem é detido por usar identificação falsa de bombeiro em cidade da Bahia

Durante abordage, agentes também encontraram um simulacro de arma de fogo com o homem

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa, não tem relação com o homem preso
Imagem ilustrativa, não tem relação com o homem preso - Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

Um homem de 28 anos foi detido em Juazeiro, no norte da Bahia, após ser identificado utilizando uma carteira funcional falsa que o apresentava como tenente do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A ocorrência foi registrada nesta quarta-feira (24) pela Polícia Civil, que elaborou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito utilizava o documento falso em Petrolina (PE). Na companhia de um policial militar, ele esteve em um estande de tiro, onde os dois fizeram fotografias durante a atividade. Posteriormente, as imagens foram compartilhadas nas redes sociais.

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A divulgação das fotos chamou a atenção de equipes de segurança, que conseguiram identificar e localizar os envolvidos. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do policial que estava com o suspeito nem sobre a relação entre os dois.

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Abordagem

Durante a abordagem, os agentes também encontraram um simulacro de arma de fogo com o homem. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil em Juazeiro, onde foi registrado o TCO.

Após prestar depoimento, o homem foi liberado e deverá responder ao procedimento em liberdade.

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Tags

Bahia corpo de bombeiros identificação falsa juazeiro petrolina Polícia Civil segurança pública

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