Ex-PM de 103 anos vai a júri por morte em briga de casal em Salvador

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O ex-policial militar Emiliano Melo dos Santos, de 103 anos, está sendo julgado pelo Tribunal do Júri, no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 24, pelo homicídio qualificado de Welton Lopes Costa, 34 anos, ocorrida em agosto de 2021, no bairro Dois de Julho.

Na ocasião, o homem também teria ferido a companheira da vítima. Em nota enviada ao portal A TARDE, o Tribunal de Justiça da Bahia informou que o juiz responsável pela sessão é Vilebaldo José de Freitas Pereira.

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Relembre o caso

Conforme consta na denúncia, a vítima se deslocava para a residência companheira Jeniffer Carvalho dos Santos, quando tiveram um breve desentendimento.

Na ocasião, o denunciado, que caminhava atrás do casal, visualizando a cena, perguntou à mulher se algo estava acontecendo e mesmo com a resposta negativa dela, atirou contra Welton, atingindo inicialmente Jeniffer. Quando Welton se virou para o idoso, também foi atingido por disparos de arma de fogo.

O processo teve sentença de pronúncia em julho de 2023. Em novembro do mesmo ano, porém, uma nova decisão absolveu o réu. O Ministério Público recorreu e a 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) reformou a decisão e determinou a submissão do acusado novamente a julgamento pelo Tribunal do Júri.