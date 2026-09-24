Esquema de tráfico para médicos e empresários movimentou R$ 9,6 milhões na Bahia

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Um grupo que vendia drogas para médicos, empresários, advogados e outros consumidores de alto poder aquisitivo movimentou mais de R$ 9,6 milhões em operações bancárias, segundo a Polícia Civil da Bahia. O esquema é alvo da Operação Iceberg, deflagrada nesta quinta-feira, 24.

De acordo com a PC, são cumpridos mandados judiciais em Salvador, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista e Ilhéus, na Bahia, além de Aracaju, em Sergipe.

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Como esquema funcionava

A investigação, conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), identificou as redes sociais, especialmente o Instagram, como principal canal de comercialização dos entorpecentes.

Os pedidos eram feitos por mensagens privadas, enquanto os pagamentos ocorriam principalmente por PIX. As entregas eram realizadas em locais previamente combinados, com embalagens discretas e sem identificação do conteúdo.

Segundo a apuração, o grupo comercializava drogas apresentadas como produtos diferenciados, com nomes comerciais próprios e preços superiores aos praticados no mercado ilícito convencional.

Entre as substâncias identificadas estão ICE, WOLF, DRY, FLOR 24K e REFIL HALLU CALIFA, este último relacionado a variedades de cannabis importadas.

Foto: Ascom PCBA

Ostentação e abastecimento interestadual

Os integrantes identificados na investigação se apresentavam como empresários, residiam em imóveis de alto padrão e circulavam com veículos de luxo.

Parte do abastecimento era realizada por um fornecedor localizado em São Paulo, responsável pelo envio de grandes quantidades de entorpecentes para distribuição na Bahia e em Sergipe.

A investigação também identificou informações sobre drogas importadas do Paraguai, transportadas de forma camuflada em produtos de beleza.

Movimentação financeira

A análise financeira identificou mais de 16,6 mil transações bancárias relacionadas aos investigados e a terceiros envolvidos na circulação dos recursos. Ao todo, a movimentação ultrapassou R$ 9,6 milhões.

Com base nos elementos reunidos, a Justiça determinou o bloqueio de 20 contas bancárias, sendo 15 de pessoas físicas e cinco de pessoas jurídicas. Também foram determinadas medidas para a indisponibilidade de veículos e outros ativos.

Operação Iceberg

A Operação Iceberg teve origem em informações obtidas durante a Operação Gênesis, também conduzida pelo DHPP. A investigação anterior, voltada para uma organização criminosa envolvida em crimes violentos, identificou informações em um perfil de rede social que levaram a uma nova linha de apuração.

A análise dos dados revelou indícios de comercialização de drogas e deu origem à investigação que resultou na Operação Iceberg.

A ação conta com a participação do Departamento de Inteligência Policial (DIP), por meio do Laboratório de Lavagem de Capitais (LAB-LD), do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC), do Departamento de Polícia do Interior (DEPIN), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT).