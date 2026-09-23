Suspeito de matar ex-companheira enquanto ela tomava caldo de cana é preso na Bahia

Um homem de 49 anos investigado pelo feminicídio de Tiane Franca dos Santos da Silva, de 30 anos, foi preso nesta quarta-feira, 23, três dias após o crime ocorrido na zona rural de Campo Formoso, no norte da Bahia. A vítima deixou três filhos.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Campo Formoso, que cumpriram um mandado de prisão temporária expedido pela Vara Criminal do município.

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Segundo a Polícia Civil, Tiane estava em um estabelecimento comercial, onde tomava caldo de cana, quando o investigado chegou de motocicleta carregando uma espingarda. Ele teria se aproximado da ex-companheira e efetuado um disparo contra o tórax da vítima, que não resistiu aos ferimentos.

Após o crime, o suspeito fugiu e passou a ser procurado pelas equipes policiais. As diligências para encontrá-lo começaram ainda no domingo, 20. Conforme a Polícia Civil, elementos reunidos durante a investigação possibilitaram o pedido de prisão temporária, cumprido três dias depois do feminicídio.

Após a formalização da prisão, o investigado deverá ser encaminhado ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde ficará à disposição da Justiça.

Família relata que suspeito não aceitava separação

Tiane havia encerrado o relacionamento com o investigado cerca de três meses antes de ser morta, segundo familiares. A família afirma que ele não aceitava o término e insistia para que os dois retomassem a relação.

Ainda conforme os parentes, o relacionamento teria sido marcado por abusos verbais e comportamento controlador. A Polícia Civil informou que as investigações também apontam episódios de violência, além de sucessivas separações e reconciliações.

No dia do crime, segundo relato de uma tia da vítima, o homem teria procurado Tiane na casa da família. Como não a encontrou, teria seguido até o imóvel onde ela morava e conversado com um dos filhos dela.

Mais tarde, ele teria localizado a ex-companheira no estabelecimento comercial onde ocorreu o ataque.Tiane tinha 30 anos e era mãe de três filhos. Entre eles está um menino de seis anos, fruto do relacionamento com o investigado.