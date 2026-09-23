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TRAGÉDIA NA BAHIA

Advogado sergipano morre após marquise de prédio desabar na RMS

Cerimônia de cremação acontecerá nesta quinta-feira, 24, em Aracaju

Andrêzza Moura
Por
Fernando trabalhava na Câmara Municipal de São Francisco do Conde
Fernando trabalhava na Câmara Municipal de São Francisco do Conde - Foto: Reprodução Redes Sociais

Um advogado morreu na tarde desta terça-feira, 22, após ser atingido por uma marquise, na cidade de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. Fernando Macêdo Souza, de 50 anos, passava nas proximidades de um prédio, quando a varanda do terceiro andar desabou.

Fernando, que era sergipano e trabalhava na Câmara Municipal do município baiano, ainda foi levado a uma unidade de saúde já em estado grave e não resistiu.

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O advogado era integrante da Loja Maçônica Serigy nº 4, em Aracaju, e morava no município Barra dos Coqueiros, em Sergipe. Ele deixou um filho.

O velório dele ocorrerá na manhã desta quinta-feira, 24, na Rua Itaporanga, no Centro de Aracaju. Familiares informaram que o corpo será cremado.

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O que disse a prefeitura de São Francisco do Conde

Por meio de nota, o órgão municipal lamentou a morte do servidor público e se solidarizou com a família. A gestão municipal também exaltou o trabalho dele.

“Servidor da Assessoria Jurídica (Ajur), Dr. Fernando dedicou seu trabalho ao serviço público e deixa uma trajetória marcada pelo compromisso e pela contribuição ao município”.

Ainda não há informações sobre o que motivou o desabamento da estrutura. O caso será investigado pela Polícia Civil. As informações são do G1.

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