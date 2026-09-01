O QUE ACONTECEU?
Gabriel Alves: novos detalhes aumentam mistério sobre morte de advogado
Corpo de advogado foi localizado em uma área de vegetação de Xique-Xique
O corpo do advogado encontrado morto no último sábado, 29, Gabriel da Silva Alves, não apresentava sinais aparentes de agressão, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (1º).
O profissional foi encontrado em uma área de vegetação de Xique-Xique, no oeste da Bahia, uma semana após desaparecer.
Durante coletiva de imprensa, o delegado Diego Delmondes informou que a análise inicial não identificou marcas de espancamento, fraturas ou lesões provocadas por disparos de arma de fogo ou golpes de arma branca.
Apesar disso, a causa da morte ainda não foi determinada. Exames complementares foram solicitados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e devem auxiliar os investigadores a esclarecer em quais circunstâncias Gabriel morreu.
Duas pessoas presas
As investigações já resultaram na prisão de duas pessoas. Os suspeitos foram detidos na segunda-feira, 31, por possível envolvimento no caso. A Polícia Civil, no entanto, optou por não divulgar as identidades, os locais onde ocorreram as prisões ou qual teria sido a participação de cada um.
Segundo a corporação, a preservação dessas informações neste momento é necessária para evitar prejuízos às diligências que ainda estão em andamento.
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Últimos passos antes do desaparecimento
Gabriel foi visto pela última vez no dia 22 de agosto, quando deixou uma confraternização com amigos. Imagens de câmeras de segurança registraram o advogado saindo de um estabelecimento localizado nas proximidades do bairro BNH Velho.
A partir daquele momento, familiares e amigos perderam contato com ele. Durante a apuração, parentes relataram à polícia que Gabriel chegou a telefonar para um amigo depois de deixar o local. A comunicação, porém, teria sido prejudicada por interferências, o que impediu que a pessoa compreendesse o que ele dizia.
Depois dessa ligação, não houve mais notícias do advogado.
Cinco dias após o desaparecimento, em 27 de agosto, a motocicleta utilizada por Gabriel foi localizada em uma região de mata, na zona rural de Xique-Xique. O veículo estava dentro de um buraco. Nas proximidades, equipes também encontraram objetos que pertenciam ao advogado, entre eles um par de sandálias e óculos.