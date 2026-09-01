Gabriel Alves: novos detalhes aumentam mistério sobre morte de advogado

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O corpo do advogado encontrado morto no último sábado, 29, Gabriel da Silva Alves, não apresentava sinais aparentes de agressão, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil nesta terça-feira (1º).

O profissional foi encontrado em uma área de vegetação de Xique-Xique, no oeste da Bahia, uma semana após desaparecer.

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Durante coletiva de imprensa, o delegado Diego Delmondes informou que a análise inicial não identificou marcas de espancamento, fraturas ou lesões provocadas por disparos de arma de fogo ou golpes de arma branca.

Apesar disso, a causa da morte ainda não foi determinada. Exames complementares foram solicitados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) e devem auxiliar os investigadores a esclarecer em quais circunstâncias Gabriel morreu.

Duas pessoas presas

As investigações já resultaram na prisão de duas pessoas. Os suspeitos foram detidos na segunda-feira, 31, por possível envolvimento no caso. A Polícia Civil, no entanto, optou por não divulgar as identidades, os locais onde ocorreram as prisões ou qual teria sido a participação de cada um.

Segundo a corporação, a preservação dessas informações neste momento é necessária para evitar prejuízos às diligências que ainda estão em andamento.

Últimos passos antes do desaparecimento

Gabriel foi visto pela última vez no dia 22 de agosto, quando deixou uma confraternização com amigos. Imagens de câmeras de segurança registraram o advogado saindo de um estabelecimento localizado nas proximidades do bairro BNH Velho.

A partir daquele momento, familiares e amigos perderam contato com ele. Durante a apuração, parentes relataram à polícia que Gabriel chegou a telefonar para um amigo depois de deixar o local. A comunicação, porém, teria sido prejudicada por interferências, o que impediu que a pessoa compreendesse o que ele dizia.

Depois dessa ligação, não houve mais notícias do advogado.

Cinco dias após o desaparecimento, em 27 de agosto, a motocicleta utilizada por Gabriel foi localizada em uma região de mata, na zona rural de Xique-Xique. O veículo estava dentro de um buraco. Nas proximidades, equipes também encontraram objetos que pertenciam ao advogado, entre eles um par de sandálias e óculos.