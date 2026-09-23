Idoso é agredido após cobrar devolução de R$ 50 à sobrinha

Siga o A TARDE no Google

Um idoso de 69 anos ficou ferido após ser agredido ao cobrar a devolução de R$ 50 que teriam sido retirados do bolso da calça dele sem autorização. Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é uma sobrinha da vítima, que mora com ele.

O caso ocorreu no povoado do Bento, localizado na zona rural de Araci, no interior da Bahia. Após as agressões, o idoso foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na manhã de segunda-feira, 21.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ele apresentava um ferimento na mão e, após passar por exame de raio-X, foi constatada uma fratura em um dos dedos.

Desentendimento

Conforme informações da PM, a suspeita teria pegado os R$ 50 que estavam no bolso da vítima. Ao perceber a retirada do dinheiro, o idoso pediu que a quantia fosse devolvida e, durante a discussão, teria sido atingido por vários socos.

Outra sobrinha da vítima, que o acompanhava durante o atendimento médico, acionou a Polícia Militar e relatou o ocorrido.

Até o momento, não há informações sobre a prisão da suspeita. O caso ficará sob investigação da Polícia Civil.