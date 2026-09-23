Vídeo: Dois homens morrem após confronto com PM em Feira de Santana

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Dois homens morreram após um confronto com policiais militares durante uma perseguição na noite desta terça-feira, 22, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. A ocorrência terminou na Avenida Nóide Cerqueira, nas proximidades de um shopping.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do GARRA realizava motopatrulhamento na Avenida Artêmia Pires quando identificou um veículo Tiggo, de cor azul-escura, trafegando em alta velocidade.



Os policiais deram ordem de parada, mas, conforme a corporação, os ocupantes teriam atirado contra a equipe e iniciado uma fuga.





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Perseguição terminou em troca de tiros

O acompanhamento passou pelas avenidas Artêmia Pires e Fernando Pinto de Queiroz até chegar à Avenida Nóide Cerqueira. Ainda segundo a PM, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio e atingiu o canteiro central.

Após a colisão, um dos ocupantes teria efetuado novos disparos contra os policiais, que reagiram. Ao final da troca de tiros, os dois homens foram encontrados feridos.

Eles foram socorridos por equipes do 25º Batalhão da PM e levados ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiram aos ferimentos.

Armas e drogas foram apreendidas

Os mortos foram identificados como Pedro Paulo Barreto Soares Sales e José Carlos Nunes. Informações preliminares apontam uma possível ligação dos dois com o Comando Vermelho.



A eventual participação deles em organização criminosa será apurada pelas autoridades.

Durante a ocorrência, foram apreendidos um revólver calibre .38, uma pistola 9 mm, munições, frascos de lança-perfume, um celular e um moedor com vestígios de maconha.

O veículo foi encaminhado ao depósito da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). O caso foi apresentado à Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias do confronto.

A Polícia Militar informou que o policiamento permanece reforçado na região.