Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Vídeo: Dois homens morrem após confronto com PM em Feira de Santana

Os mortos foram identificados como Pedro Paulo Barreto Soares Sales e José Carlos Nunes

Evellyn Teixeira
Por
Dois homens morreram após um confronto com policiais durante perseguição em Feira de Santana,
Dois homens morreram após um confronto com policiais durante perseguição em Feira de Santana, - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Dois homens morreram após um confronto com policiais militares durante uma perseguição na noite desta terça-feira, 22, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. A ocorrência terminou na Avenida Nóide Cerqueira, nas proximidades de um shopping.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do GARRA realizava motopatrulhamento na Avenida Artêmia Pires quando identificou um veículo Tiggo, de cor azul-escura, trafegando em alta velocidade.

Os policiais deram ordem de parada, mas, conforme a corporação, os ocupantes teriam atirado contra a equipe e iniciado uma fuga.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

JUSTIÇA ELEITORAL

PF apreende R$ 500 mil com deputado estadual candidato à reeleição
PF apreende R$ 500 mil com deputado estadual candidato à reeleição imagem

POLÍCIA

Dois corpos são encontrados em Cajazeiras após confronto com policiais
Dois corpos são encontrados em Cajazeiras após confronto com policiais imagem

POLÍCIA

Motorista de app desaparecido há 2 dias é encontrado morto em Salvador
Motorista de app desaparecido há 2 dias é encontrado morto em Salvador imagem

Perseguição terminou em troca de tiros

O acompanhamento passou pelas avenidas Artêmia Pires e Fernando Pinto de Queiroz até chegar à Avenida Nóide Cerqueira. Ainda segundo a PM, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio e atingiu o canteiro central.

Após a colisão, um dos ocupantes teria efetuado novos disparos contra os policiais, que reagiram. Ao final da troca de tiros, os dois homens foram encontrados feridos.

Eles foram socorridos por equipes do 25º Batalhão da PM e levados ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiram aos ferimentos.

Armas e drogas foram apreendidas

Os mortos foram identificados como Pedro Paulo Barreto Soares Sales e José Carlos Nunes. Informações preliminares apontam uma possível ligação dos dois com o Comando Vermelho.

A eventual participação deles em organização criminosa será apurada pelas autoridades.

Durante a ocorrência, foram apreendidos um revólver calibre .38, uma pistola 9 mm, munições, frascos de lança-perfume, um celular e um moedor com vestígios de maconha.

O veículo foi encaminhado ao depósito da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). O caso foi apresentado à Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias do confronto.

A Polícia Militar informou que o policiamento permanece reforçado na região.

Confira o vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

feira de sanatana Polícia

Relacionadas

Mais lidas