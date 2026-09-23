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JUSTIÇA ELEITORAL

PF apreende R$ 500 mil com deputado estadual candidato à reeleição

Operação da PF e da CGU apreendeu montante em espécie próximo a agência bancária.

Jair Mendonça Jr
Por
Dinheiro foi apreendido e o procedimento foi encaminhado à Justiça Eleitoral
Dinheiro foi apreendido e o procedimento foi encaminhado à Justiça Eleitoral - Foto: Divulgação PF

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 500 mil em espécie com o deputado estadual e candidato à reeleição Marcos Vieira (PSDB). A operação ocorreu nesta terça-feira, 22, nas proximidades de uma agência bancária de Santa Catarina.

A ação contou com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU). Segundo a corporação, o montante havia sido previamente provisionado para saque.

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  • 1 de 1 Marcos Vieira (PSDB)
    Marcos Vieira (PSDB) |

Investigação e Justiça Eleitoral

O dinheiro foi apreendido e o procedimento foi encaminhado à Justiça Eleitoral. A medida inclui a solicitação de autorização para a instauração de um inquérito policial.

As autoridades declararam que a origem e a destinação dos recursos serão investigadas para apurar eventual ocorrência de ilícitos eleitorais.

A Polícia Federal informou que, até o momento, não há conclusão sobre a prática de crime ou sobre a responsabilidade dos envolvidos.

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deputado estadual PF

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