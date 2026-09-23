Dois corpos são encontrados em Cajazeiras após confronto com policiais

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Um corpo foi encontrado nesta quarta-feira, 23, durante as buscas por Daniel Barão e Manoel, conhecido como “Noca”, que estão desaparecidos desde uma operação policial realizada na semana passada, em Cajazeiras V, em Salvador.

O corpo foi localizado em uma área de mata próxima à região onde ocorreu um confronto entre integrantes do Bonde do Maluco (BDM) e equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), na terça-feira, 15.



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O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar foi informado que militares do 22º BPM foram acionados por uma ocorrência de encontro de cadáver em uma área de mata, no bairro de Cajazeiras V.



As guarnições deslocaram-se até o local e realizaram o resguardo da área. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas para os procedimentos cabíveis.





Familiares realizavam buscas

Segundo familiares, Daniel e Manoel estavam junto ao grupo envolvido no confronto e não foram mais vistos após a ação policial.



Desde então, parentes realizavam buscas pela região na tentativa de localizar os dois homens.

Até a última atualização desta matéria, a identidade do corpo encontrado ainda não havia sido confirmada oficialmente. A identificação deverá ser realizada pelas autoridades responsáveis.