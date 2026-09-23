Homem é morto a tijoladas, pedradas e pauladas no bairro São Cristóvão

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Um homem foi morto a tijoladas, pedradas e pauladas no bairro São Cristóvão, em Salvador, nesta terça-feira, 22. A vítima foi identificada como José Ricardo Vitório dos Santos, de 36 anos.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Militar informou que agentes da 49ª CIPM foram acionados para verificar uma situação de que três homens armados estariam conduzindo uma vítima na Rua Beira Rio. Ao chegaram ao local, os militares encontraram a vítima sem sinais vitais.

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De acordo com informações preliminares, ele foi espancado por integrantes de um suposto tribunal do crime, expressão usada para se referir a punições realizadas por grupos criminosos, após atos considerados errados por eles. No entanto, até o momento, não há informações sobre autoria, nem confirmação sobre a motivação.

Investigação

O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realização de perícia e remoção do corpo. À reportagem, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou a morte. Guias para perícia e remoção foram emitidas.

Oitivas e diligências são realizadas para esclarecer o crime, e identificação da motivação e autoria. Rondas seguem sendo realizadas a fim de encontrar os suspeitos.