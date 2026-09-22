Empresário executado no Itaigara já havia sido investigado por homicídio

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O empresário Eduardo Santana de Oliveira, de 31 anos, executado a tiros dentro do próprio estabelecimento no Itaigara, em Salvador, já havia sido investigado por um homicídio ocorrido em 2006, na cidade de Castro Alves, no interior da Bahia.

Segundo apuração do portal A TARDE, o processo relacionado ao caso terminou com o reconhecimento da prescrição e a extinção da punibilidade de Eduardo, que tinha 19 anos na época. Ou sejua, como ele tinha menos de 21 anos quando o crime aconteceu, houve redução pela metade do prazo prescricional previsto para o caso.

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Posteriormente, a Justiça reconheceu a prescrição e declarou extinta a punibilidade de Eduardo e não houve condeção.

Outros registros judiciais

Além desse processo, o nome do empresário aparece em outros registros judiciais, incluindo ocorrências relacionadas a roubo majorado e vias de fato, além de processos na área cível.

Atualmente, Eduardo era dono da Butique da Chave, estabelecimento que havia sido instalado no Itaigara há cerca de um ano.

Segundo um familiar dele, Eduardo emprestava dinheiro com cobrança de juros e era conhecido como "agiota". Essa informação, no entanto, não foi confirmada oficialmente pela Polícia Civil como motivação para o assassinato.

O empresário também possuía registro ativo no Sistema Nacional de Armas (Sinarm) e era registrado como CAC — Colecionador, Atirador e Caçador.

Até o momento, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ainda investiga o que teria levado à execução.

Empresário foi morto dentro do próprio estabelecimento

Eduardo estava trabalhando na Butique da Chave quando foi surpreendido pelos criminosos. Segundo relatos de pessoas que estavam na região, dois homens em uma motocicleta teriam passado pelo local e efetuado os disparos contra o empresário.

A Polícia Militar foi acionada após a denúncia de um homem ferido por tiros dentro de um estabelecimento comercial na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram Eduardo já sem vida.

O local foi isolado para a realização da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado. Equipes da PM fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

A Polícia Civil informou que o DHPP investiga as circunstâncias da morte. Guias de perícia e remoção foram expedidas, enquanto diligências e oitivas são realizadas para identificar os autores e descobrir a motivação do crime.