Suspeito de executar jovem após retirá-lo de policlínica é preso na Bahia

Um homem foi preso e um adolescente de 14 anos foi apreendido, nesta terça-feira, 22, suspeitos de envolvimento na morte de Raimundo de Souza Santana Júnior, de 20 anos, em Feira de Santana, no interior da Bahia. No dia 9 de julho, o jovem foi retirado à força de uma unidade de saúde por homens armados antes de ser assassinado.

Raimundo aguardava atendimento médico na Policlínica do George Américo quando três homens armados invadiram o local. Segundo a Polícia Civil, o grupo retirou a vítima da unidade e a levou até o estacionamento, onde ela foi atingida por disparos de arma de fogo.

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As investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios (DH) utilizaram imagens das câmeras de segurança da policlínica, além de outras informações reunidas durante o trabalho policial, para identificar um dos suspeitos.

O homem apontado como participante da execução foi localizado e preso por equipes da DH. Após a prisão, ele foi levado para o Complexo de Delegacias do Sobradinho, onde permanece à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia.

Adolescente diz ter participado do homicídio

O adolescente de 14 anos foi apreendido durante uma ação da Polícia Militar no bairro George Américo. De acordo com a corporação, os policiais foram informados sobre a presença de homens armados em uma residência no Conjunto Diadema.

Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes encontraram o adolescente. Outros suspeitos que estavam no imóvel conseguiram fugir antes da abordagem. Segundo a PM, o adolescente confessou participação na morte de Raimundo e afirmou ter efetuado quatro disparos contra o jovem.

Durante a apreensão, os policiais encontraram:

25 porções de cocaína;

três pistolas;

carregadores;

munições;

uma faca;

um celular;

uma balança de precisão.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), onde foram adotadas as medidas previstas para o caso.

Ainda conforme a Polícia Militar, o jovem já havia sido apreendido em abril deste ano. Na ocasião, uma arma de fogo foi apreendida e um veículo com restrição de roubo foi recuperado.

Polícia busca outros envolvidos

As investigações continuam para esclarecer a motivação do assassinato, identificar a participação de cada suspeito e localizar os demais envolvidos na ação que terminou com a morte de Raimundo.

A Polícia Civil também busca esclarecer toda a dinâmica do crime, ocorrido dentro da unidade de saúde e concluído no estacionamento da policlínica.