Dono de loja é morto a tiros no bairro do Itaigara em Salvador

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Um homem identificado como Eduardo de Santana, de 39 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta terça-feira, 22, no bairro do Itaigara, em Salvador.



A vítima era proprietária da Butique da Chave, onde o corpo foi encontrado.



O portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Civil e foi informado que o departamento de Homicídios e Proteção À Pessoa (DHPP) investiga as circunstâncias da morte de Eduardo Santana de Oliveira, de 31 anos, cujo corpo foi localizado, com lesões compatíveis a disparos de arma de fogo.



Guias de perícia e remoção foram expedidas. Diligências e oitivas são realizadas para identificar a autoria e a motivação do crime.

Crime aconteceu dentro da loja

Segundo informações preliminares, Eduardo estava dentro do estabelecimento, localizado em uma das principais avenidas do bairro, quando foi atingido pelos disparos.

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Pessoas que passaram pela região relataram que dois homens em uma motocicleta teriam parado em frente à loja e efetuado os tiros contra a vítima.



Polícia investiga o caso

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. A Polícia Civil também iniciou os procedimentos de investigação.