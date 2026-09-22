CRIME ELUCIDADO
Homem é preso menos de 24 horas depois de matar adolescente na Bahia
Corpo de jovem, de 16 anos, foi encontrado na manhã da segunda-feira, 21, em cima de uma moto
Em menos de 24, policiais militares do 16º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Serrinha) localizaram e prenderam o homem suspeito de matar um adolescente, de 16 anos, em Valilândia, zona rural de Valente, no nordeste da Bahia.
A vítima, Robson da Cruz Santos foi encontrada morta, por volta das 6h30, da segunda-feira, 21, em cima de uma motocicleta. Ele tinha uma lesão de arma de fogo na cabeça.
O suspeito, de 18, foi detido no povoado Nova Palmares, zona rural de Conceição do Coité , localidade vizinha à Valilândia, horas depois.
Segundo informações da polícia, ele morava na mesma localidade que a vítima. Durante as buscas, os agentes apreenderam um revólver, que pode ter sido usado no crime.
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O suspeito, que não teve o nome revelado, foi conduzido a uma unidade policial e segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga o caso e tenta estabelecer a dinâmica e a motivação para o assassinato adolescente.